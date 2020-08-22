Yeni yapılan proje okulu sular altında kaldı
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Yeni yapılan proje okulu sular altında kaldı

Arnavutköy'de 2018 yılında yapımı tamamlanan proje okulu "İTO İbrahim Çağlar" sağanak yağışın etkisiyle sular altında kaldı.

Yeni yapılan proje okulu sular altında kaldı
22.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:05

Arnavutköy'de 2018 yılında yapımı tamamlanan proje okulu "İTO İbrahim Çağlar" sağanak yağışın etkisiyle sular altında kaldı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. Dün de sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış Arnavutköy'de bulunan bir proje okulunun büyük bölümünün kullanım dışı kalmasına neden oldu. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan ve 2018 yılında yaklaşık 30 milyon TL karşılığında bir taşeron firma tarafından yapılan İTO İbrahim Çağlar Anadolu ve Fen Lisesi yağışın etkisiyle sular altında kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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