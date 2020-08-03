Yeni yapılan köy yolunu zarar görmesin diye kürek ve süpürgeyle temizliyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni yapılan köy yolunu zarar görmesin diye kürek ve süpürgeyle temizliyorlar

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Bölükyazı köyü sakinleri, beton asfalt yapılan köy yolundaki taş, toprak gibi birikintileri iş makinesi yerine kendileri temizliyor.

Yeni yapılan köy yolunu zarar görmesin diye kürek ve süpürgeyle temizliyorlar
03.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:12

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Bölükyazı köyü sakinleri, beton asfalt yapılan köy yolundaki taş, toprak gibi birikintileri iş makinesi yerine kendileri temizliyor.

Temizliğin iş makinesiyle yapılması halinde yola zarar geleceğini düşünen Bölükyazı köyü sakinleri, yeni yapılan asfaltın üzerinde biriken toprak ve taşları el arabası, kürek ve süpürge kullanarak kendileri kaldırıyor.

Temizlik çalışmasına muhtarın yanı sıra köydeki camilerde görev yapan imamlar ile gencinden yaşlısına kadar köy sakinleri katılıyor.

İl Genel Meclis Üyesi Metin Yamalı, AA muhabirine, Bölükyazı köyü yolunun Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından geçen yıl yapıldığını söyledi.

Yolun 2,5 kilometrelik kısmının tamamlandığını, kalan bölümünün de yapılacağını belirten Yamalı, köyde imam ve muhtar ile yaşlıların da bulunduğu vatandaşların yola sahip çıktığını vurguladı.

Yamalı, "Vatandaşlar yola zarar gelmesini istemiyor. Yoksa biz bunu kepçeyle de temizlerdik. Yolu daha uzun süre kullanmak için süpürerek, kürek, el arabası kullanarak temizliyorlar. Köylülerimize teşekkür ediyorum. Onların meclis üyesi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

"Biz yolumuza toz kondurmayız"

Bölükyazı Köyü Muhtarı Salih Çorbacı da yeni yapıldığı için kenardan taş ve toprakların yola geldiğini dile getirdi.

Çok büyük yığınların İl Özel İdaresinin iş makinesiyle alındığını anlatan Çorbacı, "Kalan bölümü beton yola zarar vermemesi için elimizle yapmak istedik. Bunu köyden yaklaşık 25 kişi atıyoruz. Herkes elinden geldiği kadar destek oluyor. Devletin bize verdiği bu hizmetlere karşı biz de elimizden geldiği kadar zarar gelmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Bölükyazı köyü Abazoğlu Camisi İmamı Mehmet Polat ise yolun temizlenmesi için cuma namazında çağrıda bulunduğunu belirterek, "Peygamber efendimizin hadisini kendimizi şiar edinerek, bu durumu köylümüze ilettik. Sağ olsun, köylülerimiz bizi kırmadı. Hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Köyümüzün yolunu temizledik. Çok güzel bir birlik beraberlik oldu." diye konuştu.

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Nuh Çorbacı da devletin yaptığı asfaltı temiz tutmak için yolu temizlediklerine dikkati çekerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz var olsun, biz yolumuza toz kondurmayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursalı ustanın üretip 750 TL'ye sattığı sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın üretip 750 TL'ye sattığı sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi 3. Sayfa
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım 3. Sayfa
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
İstanbul'un göbeğinde akılalmaz işgal! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde akılalmaz işgal! Oturduğu yerden para topladı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Ebru Şallı Jennifer Lopez
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bakan Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Yeni yapılan köy yolunu zarar görmesin diye kürek ve süpürgeyle temizliyorlar - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 12:26:02. #1.15#
title