Yeni Yapılan Bir Araştırmada COVID-19 Hastalarının Bağışıklıkları İncelendi Koronavirüs ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ederken Nature Magazine dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Wuhan'da COVID

Koronavirüs ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ederken Nature Magazine dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Wuhan'da COVID-19 ile enfekte olduktan sonra Avustralya'nın Melbourne şehrine geldiğinde hastalık belirtileri göstermeye başlayan bir hasta incelendi. Bu inceleme sonucunda virüsün bazı insanları neden ve nasıl daha çok etkilediği ile ilgili elde edilen sonuçlar ileride başka araştırmalara yardımcı olabilir.



Araştırmada incelenen vakanın hastalık durumu hafif ila orta derece olarak tanımlanırken hastaya, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca sadece susuzluğun önlenmesi için damar içi sıvı verildi ve hastanın ne ilaç kullanmaya ne de solunum cihazına ihtiyacı olmadı. Hastanın incelenmesi, bağışıklık sisteminin gösterdiği pozitif immün yanıt incelenmesi ve virüs hakkında detaylı bilgiler elde edilmesi açısından önem taşıyor.



Avustralya'daki Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü'nden araştırmacılar, hastadan aldıkları kan örnekleri sayesinde immün yanıtın ne zaman ve nasıl aktif hale geldiğini inceleme fırsatı buldular. Araştırmaya göre hastalığın belirtileri ortadan tamamen kaybolmadan önce vücut antikor geliştiriyor ve enfeksiyon geçtikten 7 gün sonrasına kadar bu antikorlar vücutta kalıyor.



Yapılan araştırma tek başına virüse karşı çözüm bulamasa da araştırma, COVID-19 hastalarına belirtiler kötüleşmeden müdahale edilebilmesi ve maksimum etkili aşıların geliştirilmesi konusunda yardımcı olacak. Şimdilik virüsten kurtulanların bağışıklıklarının nasıl çalıştığı tam olarak bilinmese de yapılan araştırmalar daha detaylı bilgiler elde edilmesini sağlayabilir.