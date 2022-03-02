Yeni Yama İçin Yoru Taktikleri

Bugün itibari ile VALORANTt'a 4.04 yamasına geçildi. Uzun zamandır beklenen -yaklaşık 8 ay- Yoru geliştirmelerinin sonunda gelmesi ile oyuncular, Yoru'nın yeni özellikleri ile birçok deney yaptı. Özellikle VALORANT sub Reddit'inde birçok kullanıcı, keşfettikleri yeni ve kullanışlı taktikleri paylaştı. Bu yazımızda, sizler için 4.04 Yaması ile birlikte kullanabileceğiniz yeni taktiklerin bir kısmını derledik.

Bunlardan en basiti, Yoru'nun Fake At özelliğine gelen değişiklik sayesinde işleyen bir taktik. Takımınızdaki Sova, Keşif Oku'nu Yoru'nun yeminin üstüne atıyor, ve yem yürüdükçe daha büyük bir alan için görüş elde edebiliyor. Ayrıca rakiplerinizin de Sova'nın okuna ateş ederken Yoru'nun yemine de vuracaklarını ve büyük ihtimalle kör olacaklarını hesaba katarsanız, aslında oldukça basit ama bir o kadar da karlı bir taktik.

Fake At özelliği ile deneme yapan ve eğlenen birçok oyuncu var. Bunlardan biri de Reddit kullanıcısı FishyFresh_. Kendisi, Yoru'nun Fake At kopyası gibi davranarak rakipleri tarafından vurulmadan yanlarına kadar geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken, yemin sadece ileri doğru gidebildiği, bu nedenle farenizi oynatmadan sadece ileri tuşuna basarak rakiplerinize yaklaşabilir beklemedikleri bir anda da onlara hayatlarının şokunu yaşatarak öldürebilirsiniz. Tabii ki bu taktik, zaman ilerledikçe ve Yoru'nun yeminin oyuncular tarafından ayırt edilebilirliği arttıkça kullanışsız olabilir.

Hata olduğu düşünülen Yoru Özellikleri:

Reddit kullanıcıları, Yoru'nun ultisi ile ilgili de birçok özellik keşfetti ancak bunların hata olduğuna inanılıyor. Önümüzdeki yama ile düzenlenmesi beklenen ancak şimdilik oyunda bulunan iki hata şu şekilde:

Yoru'nun ultisinde iken bombayı kurabiliyorsunuz, ve rakipleriniz sizi vuramamalarının yanında aynı zamanda bombanın kurulduğunu da duymuyorlar. Oldukça problematik olan bu hatada, Yoru ultisindeyken eline herhangi başka bir yeteneğini aldığı durumlarda bomba kurma tuşuna basıp Spike'ı yerleştirebiliyor. Reddit'teki oyuncular bunun çok güçlü olduğuna ve oyun dinamiklerini bozduğuna kanaat getirerek özelliği hata olarak nitelendirdi. Daha önce de Yoru özelinde bu hata ile karşılaşılmış ve bu Riot tarafından yamalanmıştı.

Son olarak da Yoru'nun ultisindeyken Kör Nokta özelliğini atıp ultiden çıktığında daha hızlı ateş etmeye başladığı keşfedildi. Atılan kör yeteneği, Yoru'nun silahı kuşanma animasyonunu iptal ediyor, ve böylece Yoru'ya oldukça orantısız bir avantaj sağlıyor. Yoru ultisindeyken rakiplerini kör ettiği noktada ultisinden çıkarak düşmanlarını çok daha hızlı ve kolayca öldürebilir oluyor.

Reddit kullanıcıları bunun bir hata olduğu konusunda hemfikir, ancak çoğu kullanıcı yama yapılması kolay bir hata olmadığını ileri sürdü ve Riot'u, Yoru'da bulunan hatalar üzerinden oldukça eleştirdi. Sonuçta geliştiriciler, Yoru üzerinde çalışacaklarını Haziran 2021'de duyurmuşlardı. Daha sonra birçok kez ertelenen güncelleme nedeni ile oyuncular oldukça şikayetçiydi. İlk duyurulmasından yaklaşık 8 ay sonra gelen geliştirmeler, üzerinde düşünülmüş ve dengeli değişiklikler olsa da oyuncuların eleştirdiği nokta, bu kadar uzun süren bir geliştirme sürecinin ardından hala hataların olması.

EsporGazetesi.com - Gamegar