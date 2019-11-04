Yeni Yabancı Sınırı Tartışması | Özgür Buzbaş & Erman Özgür & Nihat Kahveci | Orta Nokta - Kısım 2

Yeni Yabancı Sınırı Tartışması | Özgür Buzbaş & Erman Özgür & Nihat Kahveci | Orta Nokta - Kısım 2

Kayserispor 1-0 Fenerbahçe karşılaşmasının değerlendirildiği Orta Nokta'nın ikinci kısmında Özgür Buzbaş, Erman Özgür ve Nihat Kahveci 'Yeni Yabancı Kuralı Tartışması'nı değerlendirdiler.

04.11.2019 00:07

Kayserispor 1-0 Fenerbahçe karşılaşmasının değerlendirildiği Orta Nokta'nın ikinci kısmında Özgür Buzbaş, Erman Özgür ve Nihat Kahveci 'Yeni Yabancı Kuralı Tartışması'nı değerlendirdiler.

Kaynak: Youtube
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