Yeni Yabancı Sınırı Tartışması | Özgür Buzbaş & Erman Özgür & Nihat Kahveci | Orta Nokta - Kısım 2
Kayserispor 1-0 Fenerbahçe karşılaşmasının değerlendirildiği Orta Nokta'nın ikinci kısmında Özgür Buzbaş, Erman Özgür ve Nihat Kahveci 'Yeni Yabancı Kuralı Tartışması'nı değerlendirdiler.
04.11.2019 00:07
Kayserispor 1-0 Fenerbahçe karşılaşmasının değerlendirildiği Orta Nokta'nın ikinci kısmında Özgür Buzbaş, Erman Özgür ve Nihat Kahveci 'Yeni Yabancı Kuralı Tartışması'nı değerlendirdiler.
Kaynak: Youtube