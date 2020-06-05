Yeni Xbox Store Tasarımı Ortaya Çıktı
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Yeni Xbox Store Tasarımı Ortaya Çıktı

Xbox Series X konsolunda karşımıza çıkacak yeni Xbox Store tasarımı göründü. Yayınlanan bir video ile bu tasarıma yakından bakma fırsatı buluyoruz.

Yeni Xbox Store Tasarımı Ortaya Çıktı
05.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:51

Xbox Series X konsolunda karşımıza çıkacak yeni Xbox Store tasarımı göründü. Yayınlanan bir video ile bu tasarıma yakından bakma fırsatı buluyoruz.

Xbox Store gerek nesilden nesle, gerekse de her bir nesil içinde sürekli gelişim kaydetmişti. Bu gelişimlerin temelinde de kullanıcılar için hem kolay kullanım hem de aranan bir şeye fazla vakit kaybetmeden kolayca ulaşabilmek yatıyordu. Bilhassa son dönemlerde yayınlanan güncellemeler ile büyük ölçüde buna yaklaşıldı.

Yeni Xbox Store tasarımı neler içeriyor?

Görünüşe göre Microsoft büyük bir yeniden tasarım üzerinde çalışıyor. Mercury kod adıyla geliştirilme sürecinde olan yeniden tasarıma ait ilk görüntüler, bu hafta içerisinde Community Twitter hesabı üzerinden yayınlanmış ve bu sayede ilk bakışı atmamızı sağlamıştı.

Yakın bir zaman önce ise Thurrott sitesi editörü Brad Sams, yeniden tasarıma derinlemesine bakışın atıldığı bir videoyu Youtube kanalı üzerinden yayınladı.

Sizin de aşağıdaki videodan göz atabileceğiniz üzere yenilenmiş Xbox Store tasarımı, halihazırda Xbox One üzerindeki versiyonuna göre daha sadeleştirilmiş görünüyor. Daha temiz olmasının yanı sıra gezinme kısmının da ekranın sol tarafına alınmış olan tasarım, genel olarak daha sezgisel olmuş. Ayrıca bir oyunun listelemesindeki yan menüler de son derece büyük kolaylık sağlayacakmış gibi görünüyor.

Microsoft tarafından henüz bir teyit veya yalanlamanın yapılmadığını söyleyelim. Ancak Thurrott sitesinin Xbox ile ilgili sızıntılarının çoğu zaman tam isabet ettiğini de söylemeden geçmeyelim. Mesela Xbox One S All-Digital Edition modelinin yanı sıra Xbox Series X konsolunun geliştirilme aşamasındaki kod adını doğru sızdırmışlardı. Bu nedenle de videodaki tasarımın gerçekliği bir hayli yüksek olabilir. Yakın bir zamanda öğreneceğiz.

Peki, siz bu yeni Xbox Store tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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