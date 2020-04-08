Yeni Windows 10 Güncellemesi Daha Büyük Sorunlara Neden Oldu Windows 10 bir takım problemlerle birlikte gelmişti. İyileştirme amaçlı güncelleme yapıldı. Ancak Windows 10 çok daha fazla probleme sahip olmuş gibi görünüyor.

Windows 10 bir takım problemlerle birlikte gelmişti. İyileştirme amaçlı güncelleme yapıldı. Ancak Windows 10 çok daha fazla probleme sahip olmuş gibi görünüyor. Güncellemeden sonra Windows 10 işletim sisteminin bilgisayarları bozduğu iddia ediliyor. Gerçekleştirilen en son güncelleme, kullanıcı isteğine bağlı olarak indiriliyor. ve gerçekleştirilen bu en son güncellemeyle birlikte, Windows 10 işletim sisteminin daha önce belirtilen sorunlardan çok daha fazlasına sahip olduğu, bu sefer sorunların öncekinde de ciddi olduğu söyleniyor.

Windows 10 Güncellemesinden Kaç Kişi Olumsuz Etkilenecek?

Söz konusu güncelleme Windows 10 KB4541335, kullanıcıların bilgisayarlarının yavaşlamasına ya da çok daha kötüsü çökmesine neden olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra bilgisayarda oyun oynamayı seven kişilerin de Windows 10 güncellemesini yükledikten sonra sorunlarla karşılaştığı belirtiliyor. Kullanıcı isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen en son Windows 10 güncellemesinden kaç kişinin olumsuz etkilenebileceği şu an için tahmin etmek mümkün değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft yetkilileri, isteğe bağlı olarak yüklenebilecek güncellemede henüz bir sorun tespit etmediklerini belirtiyor.