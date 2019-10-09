Yeni Wi-Fi 6 ürünlerini TÜV Rheinland test edecek

09.10.2019 16:17

Test, muayene ve belgelendirme hizmetlerinde önde gelen şirketlerden olan TÜV Rheinland, Wi-Fi Onaylı 6 belgelendirme testi gerçekleştirmek üzere onaylanan yetkili test laboratuvarlarının yer aldığı seçili grubun bir parçası olduğunu duyurdu.



TÜV Rheinland, Wi-Fi Onaylı 6 belgelendirme testi gerçekleştirmek üzere onaylanan yetkili test laboratuvarlarının yer aldığı seçili grubun bir parçası olduğunu duyurdu. Yeni Wi-Fi CERTIFIED 6 belgelendirme programının, stadyumlar, havaalanları ve endüstriyel parklar gibi zorlu ortamlarda pek çok bağlı cihazla oldukça etkin toplam Wi-Fi ağ performansı sağlayan ilave özellikler sunduğu aktarıldı.



TÜV Rheinland Kablosuz Direktörü Sarb Shelopali konu hakkında şöyle konuştu: "Deneyimimiz ve kaynaklarımız, akıllı evler, akıllı binalar ve akıllı şehirler gibi Nesnelerin İnternetinin (IoT) kilit tetikleyicileri olan akıllı eko sistemlerde kullanılan kapsamlı teknolojilerin test edilmesini ve belgelendirilmesini içermektedir. Wi-Fi 6, tüm Wi-Fi ekosistemi için önemli kapasite, performans ve gecikme süresi iyileştirmeleri sağlarken satıcıların ürünlerinin, müşterilerimize daha fazla yenilik ve fırsat sağlamak üzere birlikte etkin bir şekilde çalışmasına olanak tanımaktadır".



Wi-Fi Alliance Pazarlama Başkan Yardımcısı Kevin Robinson, Wi-Fi 6'nın Wi-Fi bağlantısında önemli iyileştirmeler yaptığını ve büyük işletme ve eğitim kampüsleri, ulaşım merkezleri ve spor stadyumları dahil olmak üzere özellikle yoğun Wi-Fi ortamları için uygun olduğunu belirterek sözlerine şunları ekledi: "Wi-Fi CERTIFIED 6 cihazları, önümüzdeki aylarda piyasada artış gösterecek. Üyelerimize ait cihazların güvenlik ve birlikte çalışabilirlik güvencesine sahip olmasını sağlamak amacıyla test şirketinin Wi-Fi CERTIFIED 6 testi sunması memnuniyet verici". - İSTANBUL

Kaynak: İHA