Yeni Warface Soygun sezonu şimdi PC'de! Yeni PvP haritası, yepyeni silah serileri ve daha fazlası!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yeni Warface Soygun sezonu şimdi PC'de! Yeni PvP haritası, yepyeni silah serileri ve daha fazlası!

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Yeni Warface Soygun sezonu şimdi PC'de! Yeni PvP haritası, yepyeni silah serileri ve daha fazlası!

MY.GAMES ve Warface, yeni Warface "Soygun" sezonunun PC'de başladığını duyurdu. PvE co-op görevi, yeni silah serileri, yeni PvP haritası, eşsiz ödüller ve daha fazlası oyuncularla buluşuyor.

PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı
PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı

Crytek tarafından geliştirilen ücretsiz çevrimiçi FPS oyunu Warface'in yeni Soygun sezonu PC platformları için duyuruldu. Yakın bir zaman önce Türkiye sunucularını açan Warface, Soygun sezonuyla birlikte oyunculara heyecanın hat safhalara ulaştığı bir oyun deneyimi yaşatacak. Warface Soygun sezonunda aynı adı taşıyan PvE co-op görevi, yeni silah serileri, yeni PvP haritası, eşsiz ödüller yer alıyor.

Soygun adlı PvE görevinde oyuncular, Blackwood'un bankasını soymak için kiralık asker rolüne bürünecekler. İki kişilik bir takım görevi olan Soygun'da oyuncular banka binasında yeni halat mekaniklerini kullanacaklar. Oyuncular her biri diğerinden zor olacak 3 kasa açmaya çalışacak ve bu sırada polis ve özel kuvvetlerle çatışmaya girecekler.

WARFACE SOYGUN SEZONU ÖZELLİKLERİ

Yeni Düşmanlar:

Blackwood'un para kasasına ulaşmaya çalışan oyuncuların ana düşmanları bu sefer Polis ve Özel Kuvvetler olacak.

Yeni Silahlar:

Havalı silahlardan ateş etmeyi sevenler banka servetini simgeleyen altın kaplamalı "Jackpot" silah serisini beğenecekler. Bu silah serisinde hasarı ve atış hızı daha yüksek M4 Marksman Custom keskin nişancı tüfeği dahil 6 silah modeli mevcuttur.

Yeni Başarımlar:

Soygun özel harekatı tarzındaki temalı ödüller çeşitli eşsiz işaret, rozet ve şeritler içeriyor.

Yeni Ekipman:

Yeni sezonda 4 farklı miğfer ve yelek türü ile eldiven ve botlardan ibaret soygun temalı "Şekil Değiştiren" teçhizatları geliyor. Kiralık soyguncular için özel geliştirilen "Şekil Değiştiren" ekipmanı polisle çatışmalarda mermilere karşı en iyi zırh koruması sağlayacaktır.

PvP takım modu için yeni harita:

Bomba İmha modunda şimdi yeni "Soygun" haritası var. "Soygun" özel harekatından esinlenerek tasarlanan yeni harita gökdelendeki iki katlı bir banka konumunda yer alıyor.

WARFACE SOYGUN SEZONU TANITIM VIDEOSU

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Warface Soygun sezonu şimdi PC'de! Yeni PvP haritası, yepyeni silah serileri ve daha fazlası! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 18:34:42. #1.14#
title