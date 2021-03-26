Yeni Warface Soygun sezonu şimdi PC'de! Yeni PvP haritası, yepyeni silah serileri ve daha fazlası!

MY.GAMES ve Warface, yeni Warface "Soygun" sezonunun PC'de başladığını duyurdu. PvE co-op görevi, yeni silah serileri, yeni PvP haritası, eşsiz ödüller ve daha fazlası oyuncularla buluşuyor.

Crytek tarafından geliştirilen ücretsiz çevrimiçi FPS oyunu Warface'in yeni Soygun sezonu PC platformları için duyuruldu. Yakın bir zaman önce Türkiye sunucularını açan Warface, Soygun sezonuyla birlikte oyunculara heyecanın hat safhalara ulaştığı bir oyun deneyimi yaşatacak. Warface Soygun sezonunda aynı adı taşıyan PvE co-op görevi, yeni silah serileri, yeni PvP haritası, eşsiz ödüller yer alıyor.

Soygun adlı PvE görevinde oyuncular, Blackwood'un bankasını soymak için kiralık asker rolüne bürünecekler. İki kişilik bir takım görevi olan Soygun'da oyuncular banka binasında yeni halat mekaniklerini kullanacaklar. Oyuncular her biri diğerinden zor olacak 3 kasa açmaya çalışacak ve bu sırada polis ve özel kuvvetlerle çatışmaya girecekler.

WARFACE SOYGUN SEZONU ÖZELLİKLERİ

Yeni Düşmanlar:

Blackwood'un para kasasına ulaşmaya çalışan oyuncuların ana düşmanları bu sefer Polis ve Özel Kuvvetler olacak.

Yeni Silahlar:

Havalı silahlardan ateş etmeyi sevenler banka servetini simgeleyen altın kaplamalı "Jackpot" silah serisini beğenecekler. Bu silah serisinde hasarı ve atış hızı daha yüksek M4 Marksman Custom keskin nişancı tüfeği dahil 6 silah modeli mevcuttur.

Yeni Başarımlar:

Soygun özel harekatı tarzındaki temalı ödüller çeşitli eşsiz işaret, rozet ve şeritler içeriyor.

Yeni Ekipman:

Yeni sezonda 4 farklı miğfer ve yelek türü ile eldiven ve botlardan ibaret soygun temalı "Şekil Değiştiren" teçhizatları geliyor. Kiralık soyguncular için özel geliştirilen "Şekil Değiştiren" ekipmanı polisle çatışmalarda mermilere karşı en iyi zırh koruması sağlayacaktır.

PvP takım modu için yeni harita:

Bomba İmha modunda şimdi yeni "Soygun" haritası var. "Soygun" özel harekatından esinlenerek tasarlanan yeni harita gökdelendeki iki katlı bir banka konumunda yer alıyor.

WARFACE SOYGUN SEZONU TANITIM VIDEOSU