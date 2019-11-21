Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda

21.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:22

Geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınması öngörülen konaklama vergisi, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de değişiklik yapan teklife yeni madde eklendi.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlere yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi oranı, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak alınacak.

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a geçici madde ekleyen düzenleme üzerinde söz alan milletvekilleri, maddeyi eleştirdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir holdingi kurtarmak için madde oylandığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, bu maddenin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

"Düzenleme mahkeme kararlarını karşılıyor mu? Vatandaşın hak ettiği parayı veriyor muyuz?" sorularına şirket temsilcisi ve teklif sahibinden cevap alamadığını belirten Hamzaçebi, mağdurların, diğer şirketlerin çağrılıp bir toplantı yapılmasını istedi.

Hamzaçebi, "Şirketler elbette batmasın, faaliyetlerine devam etsin ama o devam etsin denilirken alacaklı vatandaşların alacaklarını silelim olmaz. Bu, bırakın hukuk devletine aykırılığı vicdana da aykırı." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'nin, Kombassan'a özgü bir düzenleme yaptığını, anayasanın, kişilere özgü yasal düzenlemeyi engellediğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Birinin hakkını almayı bırakın; oradaki bir ortaklık ilişkisinden hak sahibi olan vatandaşların hakkını korumaya yönelik düzenleme getirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA