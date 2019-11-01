Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

01.11.2019 15:54

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden yeni vergi düzenlemesi teklifinin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünün bazı ihalelerinin Kamu İhale Kurumu (KİK) mevzuatından istisna tutulmasına yönelik 39. maddesi tartışmalara neden oldu.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda sürüyor.

DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, kamu taşıt portföyünün yüzde 90'ının DMO üzerinden yapıldığını belirterek, "DMO, 3,5-4 milyar liralık alıma kamu adına aracılık ediyor." diye konuştu.

Kurumun kamu alımları konusunda son trendleri takip ettiğini anlatan Özdemir, Yeni Ekonomi Programı'nda da DMO'nun yeniden yapılandırılmasına yönelik hedeflerin yer aldığını kaydetti.

Özdemir, "Akaryakıt, taşıt ve ilaç ihalelerinde KİK'ten istisna sayılma konusunda 13 milyon liralık baremin kaldırılarak Kurumun alım yapabilmesini istiyoruz. Kurumumuz büyük ölçüde açık ihale yapıyor. Kamunun 1,6 milyar liralık akaryakıt alımı var. Bu düzenleme yasalaşırsa tek bir ihale yapacağız, birçok katılımcı olacak." ifadelerini kullandı.

İhalelerinin bir ayda sonuçlanabildiğini ancak sonucun mahkemeye taşınması halinde bu sürecin uzayabileceğini belirten Özdemir, teklifteki maddenin yasalaşmasıyla bu sorunların çözüme ulaşacağını ifade etti.

Komisyona bilgi veren KİK temsilcisi de hizmet alımları dahil olmak üzere bu yılın ilk yarısında kamu alım tutarının 56 milyar liraya ulaştığını, bunun yüzde 15'ine tekabül eden 10 milyar liralık kamu alımının istisna alımlardan oluştuğunu belirtti.

KİK temsilcisi, teklifteki düzenlemenin doğru olacağını savunarak, DMO'nun tek elden ortak alım yapmasının, maliyet avantajı sağlayacağını vurguladı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, DMO'nun yılda 2 binin üzerinde ihale yaptığını ve bunların birçoğunun aynı mahiyette olduğunu anlattı.

Elvan, "Elektronik ortamda açık eksiltme yapıyorlar. Şeffaf bir ortamda yapıyorlar. KİK'te sıkıntılar var. Bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği müktesebatında sektörlere yönelik farklı düzenleme var. Bu kanun çıkarılırken görevde olan bürokratlardan birisiyim. İkinci bir kanunun çıkarılması gerekiyor. Normal alımlar dışında sektörlere yönelik bir mevzuat çıkarılması gerekiyordu." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, KİK'e getirilen bütün istisna maddelerini eleştirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her kurum için ayrı ayrı istisna düzenlemesi yapmak, bir anlamda kurallardan kaçınmak anlamına gelir. KİK, en önemli reformlardandı. Teknolojideki gelişmelerle KİK'i güncellememiz gerekiyor. Elektronik ortamda birçok işlem yapılabiliyor. KİK'i günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyelim ama tek bir istisnası olmasın. Bunu yapmadığımız sürece bu istisna listesi uzayıp gidecek."

"Bu gidişat, gidişat değil"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Kamu İhale Kanunu kullanılmadan neredeyse bütün ihalelerin yapılabildiğini, teklifle kanunlaştırılmak istenen maddenin, hükümete yakın bazı büyük şirketlerin kayırılmasını sağlayacağını iddia etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Kamu İhale Kanunu'nun adam kayırmacılığın ve yarım kalan projelerin önüne geçilmesi için dünya örneklerinden hareket edilerek hazırlanmış bir yasa olduğunu vurgulayarak, "Bütün bunlardan hiçbir ders çıkarmadık. Bugün yine keyfiliğe, şeffaflıktan uzaklaşmaya, eskinin de kötüsüne dönüyoruz. Bu gidişat gidişat değil. Günübirlik karar alıyoruz ama günübirlik sorunlarımızı bile çözmüyor. Akılcı, rasyonel ve kurala dayalı sisteme dönelim." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de istisnaların, idarenin ihtiyaçlarından değil iş sahiplerinin taleplerinden kaynaklandığını ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, söz konusu maddeye ilişkin, "Bu kadar ayak bağı oluyor ve maliyetleri yükseltiyorsa Kamu İhale Kanunu'nu da Kamu İhale Kurumunu da kaldıralım." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, DMO'ya akaryakıt ihalelerinde KİK'ten istisna tanınmasının hükümet yandaşları için yapıldığını öne sürerek, "Bu maddeyi böyle kabul edersek, DMO'nun akaryakıt ihalesini Demirören Grubu'nun kazanacağına eminim." dedi.

Paylan'ın bu sözlerine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Elvan da Paylan'ın sözlerini eleştirerek, "Böyle bir durumda gidip savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız. Böyle bir ithamda bulunamazsınız." diye konuştu.

Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.

Kaynak: AA