Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

14.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:34

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurulda, "temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülen 54 maddelik teklifin, birinci bölümündeki maddelerin görüşmelerine başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, teklifle ihdas edilecek Konaklama Vergisi'nin, çok yönlü olarak Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Kaboğlu, söz konusu verginin, Anayasa'nın seyahat özgürlüğünü içeren maddesiyle ölçülülük ilkesine aykırı bulunduğunu öne sürdü.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Dijital Hizmet Vergisi'nin son dönemde Avrupa'da da tartışıldığını belirterek, hükümetlerin, ülke ekonomileri zorlandığında veya bütçe açık verdiğinde ilk başvurduğu yöntemin, vergi oranlarını artırmak ya da yeni vergiler koymak olduğunu kaydetti.

Örs, "Artık saklanamaz hale gelen bütçe açığı, yedek akçe Hazine'ye aktarılmasına rağmen kapatılamayınca hükümet çareyi yeni vergiler yaratmakta bulmuştur. Acil kaynak paketi görüntüsündeki bu düzenlemeyle 2020 bütçesinde oluşacak açık düşük tutulmak istenmektedir." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye'de toplam vergilerin 4'te 3'ünün yaşam mücadelesi veren emekçilere, işçilere ve asgari ücretlilere yıkıldığını söyledi.

"AKP iktidarı sayesinde zengin daha zengin, fakir daha fakir hale gelmiştir. Vatandaş vergi ödüyor, yandaş ise ödemiyor." ifadesini kullanan Antmen, vergi veren vatandaşın iş bulamadığını, vergi vermeyen yandaşların milyarlık ihaleleri almaya devam ettiğini vurguladı.

Antmen, "Birileri vergiden muaf olacaksa işsizler, asgari ücretliler olsun. Yandaş değil, vatandaş olsun." dedi.

Kaynak: AA