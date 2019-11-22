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Yeni vergi düzenlemesi Meclis'ten geçti

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

22.11.2019 00:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:47
Yeni vergi düzenlemesi Meclis'ten geçti

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

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