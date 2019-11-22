Yeni vergi düzenlemesi Meclis'ten geçti

22.11.2019 00:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:47

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.