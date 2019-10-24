Yeni vergi düzenlemeleri adil ve etkin mi?

24.10.2019 08:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programını" açıkladığı sunumunda, vergi sisteminde de düzenlemelere gideceklerini söyledi ve "az kazanandan az vergi alınmasının önünü açacak vergi reformu adımlarını atmaya başlıyoruz" dedi.



Bu açıklamanın ardından vergi sisteminde köklü bir değişikliğe gidileceği beklentisi oluştu. Türkiye'de mevcut vergi sisteminin adil ve etkin olmadığı bilinen bir gerçektir. Euronews.com'da Görüntüle