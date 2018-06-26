Yeni Vekilden Baba Ocağına Vefa

Sivas'ta MHP Milletvekili seçilen Ahmet Özyürek, baba ocağı Kangal ilçesinde sıla-i rahim de bulundu.

Sivas'ta MHP'den milletvekili seçilen Ahmet Özyürek, Ankara'dan önce baba ocağı Kalgal İlçesine gidin sila-i rahim de bulundu. Özyürek, Kangal'da hemşerileri tarafından sevinç ve coşku içinde karşılandı. Özyürek hemşerileri ile birlikte halay çekti. Ardından yaşlılarının elini öperek vefat eden büyüklerinin mezarlarını ziyaret etti. - SİVAS