Yeni Vdmk Düzenlemesi

Aktif Bank Kredi Analitik ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Kınık, yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemesine ilişkin, "Bu yeni düzenleme büyük önem taşıyor. Bu adım, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) gibi yenilikçi finansal ürünlerin Türk sermaye piyasalarında daha fazla tanınmasına ve sektörümüzün bu dönemde ihtiyacı olan güvenli yatırım alternatiflerinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aktif Bank'tan, VDMK ihracına konu olabilecek varlık havuzunu genişleten ve bu ürünlerin ihracını teşvik edici hükümler getiren SPK'nın 11 Kasım tarihli yeni düzenlemesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Kredi Analitik ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Kınık, düzenlemenin VDMK piyasasının gelişimine çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

2011 yılından bu yana banka bilançosunda bulunan yüksek kaliteli varlıkların yanı sıra Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının varlıklarını da menkul kıymetleştirerek Türk sermaye piyasalarına VDMK gibi önemli bir ürün kazandırdıklarını bildiren Kınık, şunları kaydetti:

"Yurt dışında Asset Backed Security (ABS) olarak bilinen VDMK ve benzer nitelikli yapılandırılmış ürünler, kaynak kuruluş riskinden bağımsız olarak, yatırımcılara belirli bir varlığa dayalı, teminatlandırılmış ve güvenli bir ürün alternatifi sunuyor. Kaynak kuruluş niteliğindeki finansal kuruluş ve şirketlere ise borçlanma yerine varlık satışı ile finansman ve likidite sağlıyor. Türk sermaye piyasasına kazandırdığımız birçok yenilik gibi bugüne kadar VDMK piyasasında toplam 4,2 milyar TL büyüklüğünde 19 farklı ihraca imza attık."

11 Kasım tarihli yeni SPK düzenlemesi hakkında da değerlendirmede bulunan Kınık, Türk sermaye piyasalarının gelişimi için hükümet tarafından verilen destek ve SPK tarafından yapılan bu yeni düzenlemenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kınık, bu adımın VDMK gibi yenilikçi finansal ürünlerin Türk sermaye piyasalarında daha fazla tanınmasına ve sektörün bu dönemde ihtiyacı olan güvenli yatırım alternatiflerinin artmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.