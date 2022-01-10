Yeni varyant Flurona! Vakalar giderek artıyor, Türkiye'de Flurona varyantı var mı?
Varyantlara bir yeni daha eklendi! Flurona varyantı! Flurona varyantı, hafta başı gibi ilk vaka İsrail'de görüldü. Tüm dünyaya hızla yayılmaya devam eden flurona varyantı, koronavirüsle mevsimsel gribin birleşimi halindedir. Flurona varyantı, grip ile coronavirus sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Peki, flurona varyantı belirtileri nelerdir? Vaka sayısı kaç?
Flurona varyantı ilk olarak İsrail'de ilk vakanın çıktığı tespit edilmiştir. Bununla beraber, dünyaya hızla yayılan bu yeni varyant mevsimsel griple coronavirus hastalığının belirtilerini taşımaktadır. Aynı zamanda flurona varyantı, grip ile coronavirus sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İsrail'in ardından İngiltere, ABD ve Brezilya'da Flurona vakaların olduğu tespit edilmiştir. Bilinen en son vaka ise Makedonya'da olduğu belirtilmiştir. Hızla yayılan bu varyant, acaba Türkiye'de görüldü mü sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Flurona varyantı nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de Flurona varyantı var mı? Vaka sayısı kaç? Detaylar haberimizdedir…
Dünyaya hızla yayılan bu yeni varyant mevsimsel griple coronavirus hastalığının belirtilerini taşımaktadır. Aynı zamanda flurona varyantı, grip ile coronavirus sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Flurona vakaları şu an için tam olarak bütün ülkelere yayılmamış olsa dahi, uzmanlar göre her virüsün potansiyel öldürücü özellik taşıdığını vurgulamaktadır. Bununla beraber, sonuçlarının ne olabileceğine dair bir fikir olmadığı için dikkatli olunması konusunda uzmanlar, insanları uyarıyor.
Uzmanlara göre, flurona varyantı mevsimsel griple coronavirus hastalığının belirtilerini taşımaktadır. Bununla birlikte, flurona varyantı grip ile coronavirus sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni varyantı gençler hafif geçirirken yaşlılar ise ağır bir şekilde virüsü atlattığı tespit edilmiştir.
Herkeste farklılık gösterebileceği gibi bu yeni varyantın belirtileri ise şu şekildedir:
- Ateş veya titreme
- Öksürük
- Nefes darlığı veya nefes almada zorluk
- Halsizlik
- Kas veya vücut ağrıları
- Baş ağrısı
- Yeni tat veya koku kaybı
- Boğaz ağrısı
- Tıkanıklık veya burun akıntısı
- Mide bulantısı ya da kusma
- İshal
Bununla beraber, belirtileriniz artar ve geçmezse acil olarak bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.
Dünyada hızla yayılan flurona varyantı, önce İsrail'de ardından İngiltere, ABD ve Brezilya'da Flurona vakaların olduğu tespit edilmiştir. Bilinen en son vaka ise Makedonya'da olduğu belirtilmiştir. Türkiye'de Flurona varyantı var mı? sorusunu akıllara getirdi. Şu an için Türkiye'de flurona vakası tespit edilmemiştir.
Flurona varyantı grip ile coronavirus sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bununla beraber uzmanlara göre, flurona varyantı mevsimsel griple coronavirus hastalığının belirtilerini taşımaktadır. Hızla yayılmaya devam eden bu yeni varyant flurona nasıl tedavi edilir insanlar tarafından merak ediliyor. Flurona nasıl tedavi edilir? Flurona için geliştirilmiş spesifik bir tedavisi şu an için yoktur. Bu sebeple, coronavirus veya grip semptomları ile kendinizi hasta hissediyorsanız, test yaptırmak ve uygun tedaviyi almak gerekmektedir. Aynı zamanda, aşıların etkisi her virüste geçerli olduğu gibi flurona için de aynı ölçüde önemlidir.
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
Haberler.com - Gündem