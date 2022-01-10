Yeni varyant Flurona! Vakalar giderek artıyor, Türkiye'de Flurona varyantı var mı?

Flurona varyantı ilk olarak İsrail'de ilk vakanın çıktığı tespit edilmiştir. Bununla beraber, dünyaya hızla yayılan bu yeni varyant mevsimsel griple coronavirus hastalığının belirtilerini taşımaktadır. Aynı zamanda flurona varyantı, grip ile coronavirus sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İsrail'in ardından İngiltere, ABD ve Brezilya'da Flurona vakaların olduğu tespit edilmiştir. Bilinen en son vaka ise Makedonya'da olduğu belirtilmiştir. Hızla yayılan bu varyant, acaba Türkiye'de görüldü mü sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Flurona varyantı nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de Flurona varyantı var mı? Vaka sayısı kaç? Detaylar haberimizdedir…

FLURONA VARYANTI NEDİR?

Dünyaya hızla yayılan bu yeni varyant mevsimsel griple coronavirus hastalığının belirtilerini taşımaktadır. Aynı zamanda flurona varyantı, grip ile coronavirus sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Flurona vakaları şu an için tam olarak bütün ülkelere yayılmamış olsa dahi, uzmanlar göre her virüsün potansiyel öldürücü özellik taşıdığını vurgulamaktadır. Bununla beraber, sonuçlarının ne olabileceğine dair bir fikir olmadığı için dikkatli olunması konusunda uzmanlar, insanları uyarıyor.

FLURONA VARYANTI BELİRTİLERİ

Uzmanlara göre, flurona varyantı mevsimsel griple coronavirus hastalığının belirtilerini taşımaktadır. Bununla birlikte, flurona varyantı grip ile coronavirus sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni varyantı gençler hafif geçirirken yaşlılar ise ağır bir şekilde virüsü atlattığı tespit edilmiştir.

Herkeste farklılık gösterebileceği gibi bu yeni varyantın belirtileri ise şu şekildedir:

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Halsizlik

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Yeni tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı ya da kusma

İshal

Bununla beraber, belirtileriniz artar ve geçmezse acil olarak bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.

TÜRKİYE'DE FLURONA VARYANTI VAR MI?

Dünyada hızla yayılan flurona varyantı, önce İsrail'de ardından İngiltere, ABD ve Brezilya'da Flurona vakaların olduğu tespit edilmiştir. Bilinen en son vaka ise Makedonya'da olduğu belirtilmiştir. Türkiye'de Flurona varyantı var mı? sorusunu akıllara getirdi. Şu an için Türkiye'de flurona vakası tespit edilmemiştir.

FLURONA VARYANTI TEDAVİSİ NASIL EDİLİR?

Flurona varyantı grip ile coronavirus sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bununla beraber uzmanlara göre, flurona varyantı mevsimsel griple coronavirus hastalığının belirtilerini taşımaktadır. Hızla yayılmaya devam eden bu yeni varyant flurona nasıl tedavi edilir insanlar tarafından merak ediliyor. Flurona nasıl tedavi edilir? Flurona için geliştirilmiş spesifik bir tedavisi şu an için yoktur. Bu sebeple, coronavirus veya grip semptomları ile kendinizi hasta hissediyorsanız, test yaptırmak ve uygun tedaviyi almak gerekmektedir. Aynı zamanda, aşıların etkisi her virüste geçerli olduğu gibi flurona için de aynı ölçüde önemlidir.

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