Yeni Varyant Endişesi Seyahat Kısıtlamalarını Geri Getirdi

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen yeni Corona virüsü varyantı, dünya genelinde endişeye neden oldu. Seyahat kısıtlamalarını devreye sokmaya başlayan ülkelere ABD de katıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Omicron adını verdiği yeni varyantla ilgili bilinenleri Dilge Timoçin aktarıyor

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