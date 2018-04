Yeni Vantage Mayıs Ayında Türkiye'de

CARMEDYA.COM- Aston Martin'in spor otomobil segmentinde yer alanVantage serisinin en yenisi mayıs ayında Türkiye'ye geliyor. Vantage, Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle showroom'larda yerini alacak. Vantage modelinin yeni serisi, keskin hatları, kaslı görüntüsü, güçlü yol tutuşu ve 4 litrelik V8 motoru ile sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.

Geniş iç kullanım alanı



Vantage 'ın dışı da uzun, keskin, net çizgileriyle dinamik ve net hatlara sahip spor otomobil kokpiti, aracın agresif yönünü gösteriyor.

Yüksek iç mekan teması ve daha alçakta konumlandırılmış sürücü koltuğu derinlemesine bir sürüş deneyimi sunuyor. Döner-basmalı düğme ve kumanda sistemleriyle kullanıcıya dokunsal ve kolay kullanım imkanı da mevcut. Aynı şekilde, değiştirilerek üçgen formuna getirilen PRND vites düğmeleri ile başlıca kumanda düğmeleri, net sınırlarla birbirlerinden ayrılıyor. Depolama alanı açısından da iç mekanda, koltukların arkasında kullanıma uygun bir alan ve geniş, iki katlı depolama bölmeleri yer alıyor.

510 PS üretiyor



Yenilenen Vantage'ın yeni 4 litrelik alaşım çift turbolu V8 motoru ile dikkat çekiyor.Optimum ağırlık merkezi ve yarı yarıya ağırlık dağılımı için şasede mümkün olduğunca alçak seviyeye ve arkaya yerleştirilen motorun sağladığı güç, *245g/km CO2 salımına rağmen 6000 devirde 510PS, 2000-5000 devir arasında ise 685Nm seviyelerinde. Vantage 1530 kg boş ağırlığı ile güç-ağırlık ve tork-ağırlık oranlarında bir performansa sahip.

0-100 3 saniye



Yeni özelliklerinden biri de ateşleme, egzoz ve motor yönetim sistemlerinde ayar yapma.Vantage, gücünü ve torkunu arkaya monte edilmiş sekiz vitesli ZF otomatik şanzıman donanımı ile arka tekerleklere iletiyor. 0'dan 60mph'a 3,5 saniyede çıkabilen ve maksimum 195mph hıza ulaşabiliyor.Böylece, Dinamik Stabilite Kontrolü ve Dinamik Tork İletimi gibi kapsamlı dahili elektronik sistemleriyle de kontrol sağlıyor.

Mayıs ayında Türkiye'de



Mayıs ayında Türkiye'ye gelecek olan Vantage'in 300 ila 350 Bin Euro arasında satış fiyatına sahip olacağı belirtildi.

