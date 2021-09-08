Yeni VALORANT kaplama seti Spectrum tanıtıldı!

Yeni VALORANT seti Spectrum ile tanışın!

Yakın bir zamanda VALORANT'in Dj Zedd ile olan iş birliğinden bahsetmiştik, bu iş birliği ile yeni VALORANT kaplama seti Spectrum tanıtıldı. İşte karşınızda yeni set!

Oyunculardan gelen geri bildirimlere göre setin görünümleri çok hoş olmasa da sesler için cidden uğraşılmış. Özellikle öldürme animasyonlarındaki sesler çoğu oyuncu tarafından beğenilmiş görünüyor. İşte o animasyon!

Yeni gelecek olan bu set 10.700VP fiyatında olacak ve tekli alımlarda ürünler daha pahalıya gelecek.

Yapılan iş birliği ile birlikte yeni silahların öldürme animasyonları ve silah sesleri tamamen Zedd tarafından yapıldı. Başarılı sanatçı yapılan iş birliğinin öncesinde video oyunlarını ve özellikle FPS oyunlarına bayıldığını söylemişti, Zedd ve VALORANT iş birliği hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros