Yeni VALORANT kaplama seti Spectrum tanıtıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni VALORANT kaplama seti Spectrum tanıtıldı!

Yeni VALORANT kaplama seti Spectrum tanıtıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni VALORANT seti Spectrum ile tanışın!

Yakın bir zamanda VALORANT'in Dj Zedd ile olan iş birliğinden bahsetmiştik, bu iş birliği ile yeni VALORANT kaplama seti Spectrum tanıtıldı. İşte karşınızda yeni set!

Oyunculardan gelen geri bildirimlere göre setin görünümleri çok hoş olmasa da sesler için cidden uğraşılmış. Özellikle öldürme animasyonlarındaki sesler çoğu oyuncu tarafından beğenilmiş görünüyor. İşte o animasyon!

Yeni gelecek olan bu set 10.700VP fiyatında olacak ve tekli alımlarda ürünler daha pahalıya gelecek.

Yapılan iş birliği ile birlikte yeni silahların öldürme animasyonları ve silah sesleri tamamen Zedd tarafından yapıldı. Başarılı sanatçı yapılan iş birliğinin öncesinde video oyunlarını ve özellikle FPS oyunlarına bayıldığını söylemişti, Zedd ve VALORANT iş birliği hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Demet Akalın Derya Baykal
Spor Diego Cristiano Max Meyer Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni VALORANT kaplama seti Spectrum tanıtıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:55:40. #1.15#

title