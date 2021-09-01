Yeni VALORANT Haritası Fracture İçin Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Riot Games, ipuçlarını bir süredir verdiği yeni VALORANT haritası Fracture için bir tanıtım videosu paylaştı.

VALORANT'ta yeni dönemin ayak sesleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan gizemli paylaşımın ve ipuçlarının anlamı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Öyle ki oyuncularla paylaşılan bu içeriklerin ardından yeni haritanın tanıtım videosu sonunda yayımlandı. Video, haritanın oynanış kısmından çok hikaye kısmına odaklansa da oyuncuların heyecanlanması için yeterli oldu. Her zamanki gibi Türkçe seslendirmeyle oyuncuları sevindiren Riot, videoda aynı zamanda yeni ajana gönderme olabilecek bir görüntü bulundurmayı da ihmal etmemiş gibi gözüküyor. Videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Video, yeni VALORANT ajanı Deadeye'a gönderme olabileceği düşünülen bir mermi görüntüsü ile başlıyor. Yeni karakterin bir keskin nişancı olması beklendiği için bu figür de kendisine addedilmekte. Anlatıcının "Bu kadar küçük bir şeyin yarattığı bunca fırsat" sözü ise bu merminin Fracture'daki ayrık evrenlerin sebebi olabileceğine işaret etmekte. Böyle düşününce yeni haritayla yeni ajanın hikayesel olarak bağlı olabileceğini söylemek de mümkün.

Sonrasında ekrana gelen görüntüler ise yeni haritamız olan Fracture'ın bazı kısımlarını göz önüne seriyor. Haritadaki bazı kısa çatışma bölgelerini görsek de oynanış açısından bir fikir sahibi olmaya yetecek kadar bilgi videoda bulunmuyor. Fakat Fracture hakkında bazı şeyleri şimdiden biliyoruz.

VALORANT'taki çoklu evren konseptini ilk defa oyuna yansıtacak olan bu harita, diğer haritalara göre çok daha farklı bir yapıda olacak. Savunma tarafı haritaya ortadan başlayacak ve iki evrende de bulunan bomba alanlarını korumaya çalışacak. Atak tarafı ise hangi taraftan girebileceğini seçebileceği için avantajlı gibi gözüküyor. Bakalım bu yeni konsepti oyuncular nasıl karşılayacak?

Son harita Icebox, uzun mesafeli çatışmaları daha sık gördüğümüz ve beğenilmeyen bir harita olmuştu. Riot Games, yine de karışık bir harita tercihiyle oyuncuları mental açıdan zorlamayı, yeni problemler sunmayı tercih etti. Oyuncuların Fracture'a olan tepkisini ise 8 Eylül'de gelecek olan yeni güncellemeyle göreceğiz.

İlerleyen günlerde hem yeni harita Fracture hem de Deadeye kod adlı yeni ajan hakkında daha fazla bilgi paylaşılmasını bekliyoruz. VALORANT'ın resmi sosyal medya kanallarını takipte kalarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

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Kaynak: SaveButonu