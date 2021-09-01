Yeni VALORANT Haritası Fracture İçin Tanıtım Videosu Paylaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni VALORANT Haritası Fracture İçin Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Yeni VALORANT Haritası Fracture İçin Tanıtım Videosu Paylaşıldı
SaveButonu - Haberler | Gamegar

valorant-fracture

Riot Games, yeni VALORANT haritası Fracture için bir tanıtım videosu paylaştı.

The post appeared first on .

Riot Games, ipuçlarını bir süredir verdiği yeni VALORANT haritası Fracture için bir tanıtım videosu paylaştı.

VALORANT'ta yeni dönemin ayak sesleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan gizemli paylaşımın ve ipuçlarının anlamı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Öyle ki oyuncularla paylaşılan bu içeriklerin ardından yeni haritanın tanıtım videosu sonunda yayımlandı. Video, haritanın oynanış kısmından çok hikaye kısmına odaklansa da oyuncuların heyecanlanması için yeterli oldu. Her zamanki gibi Türkçe seslendirmeyle oyuncuları sevindiren Riot, videoda aynı zamanda yeni ajana gönderme olabilecek bir görüntü bulundurmayı da ihmal etmemiş gibi gözüküyor. Videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Video, yeni VALORANT ajanı Deadeye'a gönderme olabileceği düşünülen bir mermi görüntüsü ile başlıyor. Yeni karakterin bir keskin nişancı olması beklendiği için bu figür de kendisine addedilmekte. Anlatıcının "Bu kadar küçük bir şeyin yarattığı bunca fırsat" sözü ise bu merminin Fracture'daki ayrık evrenlerin sebebi olabileceğine işaret etmekte. Böyle düşününce yeni haritayla yeni ajanın hikayesel olarak bağlı olabileceğini söylemek de mümkün.

Sonrasında ekrana gelen görüntüler ise yeni haritamız olan Fracture'ın bazı kısımlarını göz önüne seriyor. Haritadaki bazı kısa çatışma bölgelerini görsek de oynanış açısından bir fikir sahibi olmaya yetecek kadar bilgi videoda bulunmuyor. Fakat Fracture hakkında bazı şeyleri şimdiden biliyoruz.

VALORANT'taki çoklu evren konseptini ilk defa oyuna yansıtacak olan bu harita, diğer haritalara göre çok daha farklı bir yapıda olacak. Savunma tarafı haritaya ortadan başlayacak ve iki evrende de bulunan bomba alanlarını korumaya çalışacak. Atak tarafı ise hangi taraftan girebileceğini seçebileceği için avantajlı gibi gözüküyor. Bakalım bu yeni konsepti oyuncular nasıl karşılayacak?

Fracture haritası

Son harita Icebox, uzun mesafeli çatışmaları daha sık gördüğümüz ve beğenilmeyen bir harita olmuştu. Riot Games, yine de karışık bir harita tercihiyle oyuncuları mental açıdan zorlamayı, yeni problemler sunmayı tercih etti. Oyuncuların Fracture'a olan tepkisini ise 8 Eylül'de gelecek olan yeni güncellemeyle göreceğiz.

İlerleyen günlerde hem yeni harita Fracture hem de Deadeye kod adlı yeni ajan hakkında daha fazla bilgi paylaşılmasını bekliyoruz. VALORANT'ın resmi sosyal medya kanallarını takipte kalarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

The post Yeni VALORANT Haritası Fracture İçin Tanıtım Videosu Paylaşıldı appeared first on SaveButonu.

Kaynak: SaveButonu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mansur Yavaş Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Umut Meraş Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni VALORANT Haritası Fracture İçin Tanıtım Videosu Paylaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 20:53:14. #1.16#

title