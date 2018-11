Yeni Valinin İlk Talimatı, "İnsiyatifi Vatandaştan Yana Kullanın" Oldu

Yeni valinin ilk talimatı, "İnsiyatifi vatandaştan yana kullanın" oldu

Gaziantep'e atanan Davut Gül, basın toplantısında ilk talimatını bürokratlara verdi

Gaziantep Valisi Davut Gül: "Benim söylememle yapılabilecek her şeyi yapın"

"İnsiyatifi vatandaştan yana kullanın"

GAZİANTEP - Sivas Valisi olarak görev yapmakta iken son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile atandığı Gaziantep Valiliği görevine bugün itibariyle başlayan Vali Davut Gül'ün ilk talimatı kendisini karşılamaya gelen kentin bürokratlarına oldu. Vali Gül, "Benim söylememle yapılacak her şeyi yapın. İnsiyatifi vatandaştan yana kullanın" dedi.

Yeni Gaziantep Valisi Davut Gül'ü karşılamada Vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı,İl Emniyet Müdürü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, valilik personeli, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gaziantep'e özgü yöresel kıyafetli minik öğrencilerin çiçek takdim ettiği Vali Gül, karşılamada bulunanlarla tek tek selamlaştı.

Daha sonra valilik makamına geçerek şeref defterini imzaladı. Vali Gül, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ifade ederek, yeni görevinin Gaziantep için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İlk talimatı karşılamaya gelenlere

Vali Gül, kendisini karşılamaya gelen bürokrat ve gazetecilere hitaben yaptığı konuşmada ise ilk talimatını verdi. Vatandaşların işinin kolaylaştırılmasını isteyen Vali Gül, hukuku çerçevede vatandaşların tüm taleplerinin yine vatandaş lehine kullanılması gerektiğini söyledi. İnsiyatifi vatandaştan yana kullanılması talimatını veren Gül, "Vatandaşlarımızın taleplerini vatandaşın lehine yorumlayarak, yani vali söylerse yaparız denilen hangi konu varsa şimdiden talimatımdır. Benim söylemem ile yapılabilecek her şeyi yapın. İnsiyatifi vatandaşın lehine kullanın. Beraber çalışacağız. Hepinizin şimdiye kadar olduğu gibi katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Projelere önem verecek

Vali Gül, kentin gelişimi için hazırlanacak projelere önem verdiğini belirterek, Gaziantep'te kenti düşünen herkes ile projeler geliştirilebileceğini de sözlerine ekledi. Gül, "Tarihi kahramanlıklarla dolu olan Gaziantep'te bir valinin 3-5 yıl görev yapması adeta okyanusta bir damladır. Her vali görev süresi içinde bu şehre çok kalıcı hizmetlerde bulundu. Bizler milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyasıyla Gaziantep ile ilgili derdi olan herkes ile inşallah projeler gerçekleştireceğiz" dedi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Yeni Vali Gül, terörle mücadelede konusuna da değinerek, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini de vurguladı. Gül, terör örgütlerinin vatandaşların huzurunu bozmasının kırmızı çizgi olduğunu söyleyerek,"FETÖ başta olmak üzere şimdiye kadar olduğu gibi bütün terör örgütleri ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Terör örgütlerinin vatandaşlarımızın huzurunu bozması bizim için kırmızı çizgidir" şeklinde konuştu.