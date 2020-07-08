Yeni validen kurum amirlerine ilk talimat: "Hiçbir kontrolör müteahhidin emrinde çalışmayacak" Son Valiler Kararnamesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığından Erzincan'a Vali olarak atanan Mehmet Makas, kentte düzenlenen 2020 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kamu, kurum ve kuruluş amirlerine ilk talimatını verdi.

Son Valiler Kararnamesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığından Erzincan'a Vali olarak atanan Mehmet Makas, kentte düzenlenen 2020 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kamu, kurum ve kuruluş amirlerine ilk talimatını verdi. Vali Makas, "Hiçbir kontrolör müteahhidin emrinde çalışmayacak. İşin ehli olmayana o işi verip yapılmış olsun diye yürüyeceksek, devletin, milletin parasını harcamamızın hiçbir hükmü yok" dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süre düzenlenemeyen katılımcının çok olduğu toplantılara Erzincan'da start verildi. Erzincan'da Vali Mehmet Makas başkanlığında 2020 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen Salonunda düzenlenen toplantı öncesinde korona virüs tedbirlerine titizlikle dikkat edildi. Ateşleri ölçülerek içeri alınan kamu, kurum ve kuruluş amirleri salonda sosyal mesafe kurallarına göre oturma planını uyguladı.

2020 yılı üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Toplantıda kurum amirlerine ilk talimatını veren Vali Makas, şöyle konuştu:

"Ben şunu belirteyim arkadaşlar. Yerini belirtmeyeceğim. Bakın biz bir önceki hafta sonu birkaç inşaat gezdik. İnşaatlarla ilgili benim burada çalıştığım kontrolör arkadaşlar var. Refahiye Belediye Başkanımızla çalıştım. Milim milim bakarım. Yere döşenen bir karoyu kimse kusura bakmasın. Müteahhitler baş tacı, bu memleketin gerçekleri, işini dürüst yapan insanların önünü açacağız ama hiçbir kontrolör müteahhidin emrinde çalışmayacak. Bitti bir işe baktı emin olduysa olur verecek. Buna dikkat edeceğiz. İşin ehli olmayana o işi verip yapılmış olsun diye yürüyeceksek, devletin, milletin parasını harcamamızın hiçbir hükmü yok. Ben özellikle istirham ediyorum. Belediye Başkanlarımızdan da, kontrolörlük hizmeti veren tüm kurumlarımızdan da lütfen işinize sahip çıkın. İşinize sahip çıkın arkadaşlar. Karo döşenmiş hiçbir çizgi birbirini tutmuyor. Parke döşemiş daha işi teslim almadan kışa geçmiş. Beton dökmeye başlamış. Bu milletin parasıdır yazıktır, günahtır. Bu noktada kesinlikle işinize sahip çıkın. Gezdiğimiz noktada bizde gerekeni yaparız. Bunu hep beraber yürümek adına diyorum. Erzincan halkımız her şeyin iyisine layıktır. Bunu masa başında değil sahada, sözleşmelerimizde belli müteahhit kısmının bulunduracağı şantiye şefliği hizmeti var. Bizim kontrol kısmının şefliği belirli alanları var. Herkes sahada olsun, gereğini yapsın. Müteahhidin istediği gibi at koşturacağı bir zemin bırakmayacağız işini layıkıyla yapan başımızın tacı onda kesinlikle yanlış algı olmasın tenzih ederim. Ama işimizi düzgün yapacağız. Kontrol edeceksiniz."

Vali Makas'ın konuşmasının ardından kurumlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA