Yeni Vali Çiftçi Kırklareli'nde

Valiler Kararnamesi ile İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı görevinden Kırklareli Valiliği görevine atanan Vali Orhan Çiftçi, görevine başladı.



21 Haziran 2017 tarih ve 30103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Vali Atamaları Hakkında Karar" ile Kırklareli Valiliği görevine atanan Orhan Çiftçi, 30 Haziran 2017 Cuma günü yeni görev yeri olan Kırklareli'ne gelerek görevine başladı.



Kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve valilik personeli tarafından Valilik Binası önünde karşılanan Vali Çiftçi, karşılama mangasını selamlayarak, makamına geçti. Vali Çiftçi, Valilik makamında göreve başlama yazısını imzaladıktan sonra "Hayırlı olsun" dilekleri için gelen misafirlerini ağırladı.



"2023 hedeflerine ulaşmak için büyük bir gayret içinde olacağız"



Vali Çiftçi, Kırklareli'nde göreve başlamasının ilk dakikalarında basın mensupları ile görüşerek, "Değerli misafirlerimiz, çok kıymeti basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlar Kurulu üyelerine beni bu göreve atadıklarından dolayı öncelikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Kırklareli'ndeki görevlerimiz sürecince, eğitimden sağlığa, ticaretten turizme, tarımdan sanayiye, spora kadar her alanda şehrimizi daha ileriye taşımak ve 2023 hedeflerine ulaşmak için büyük bir gayret içinde olacağız. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken insan haklarına bağlılık, saygı, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi temel ilkeler çerçevesinde toplumun bütün kesimlerini kucaklayan adil bir yönetim anlayışı ile hizmet etmeye gayret edeceğiz. Bu çerçevede kamu hizmetlerini yürütürken vatandaşımızın gurur, refah ve mutluluğu için kamu ve özel sektör tüm kesimler ile birlikte çalışacağımızı, İnsan ve hizmet odaklı bir yönetim tarzı sergileyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum" dedi.



"Kırklareli'ne hizmette vatandaşlarıma, makam ve gönül kapılarımızın daima açık olacak"



Kırklareli'ne hizmette makam ve gönül kapılarının açık olacağını vurgulayan Vali Çiftçi, "Gerek Valilik Makamı olsun, gerek Kaymakamlıklar gerekse il müdürlükleri olsun bunların tamamını bir makam olmaktan ziyade bir hizmet yeri olarak görüp, hizmet verirken tüm hizmet alanların gözü ile kendimize bakıp, bizden istenilenleri vermeye gayret edeceğiz. Kırklareli'ne hizmette vatandaşlarıma, makam ve gönül kapılarımızın daima açık olacağını da buradan belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşünceler ile tüm Kırklarelili vatandaşlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyor, Rabbim mahcup etmesin diyor ve sizlere iyi çalışmalar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Vali Orhan Çiftçi'yi karşılamada, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, kaymakamlar, il genel meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, valilik personeli ve vatandaşlar bulundu. - KIRKLARELİ