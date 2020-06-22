Yeni Vali Ayyıldız, Eskişehirlileri heyecanlandırdı
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Yeni Vali Ayyıldız, Eskişehirlileri heyecanlandırdı

Yayınlanan son Valiler Kararnamesiyle Eskişehir Valisi olan Erol Ayyıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni Vali Ayyıldız, Eskişehirlileri heyecanlandırdı
22.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:19

Yayınlanan son Valiler Kararnamesiyle Eskişehir Valisi olan Erol Ayyıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valilik Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti. Bu kapsamda Eskişehir'in yeni valisi ise Erol Ayyıldız oldu. Vali Erol Ayyıldız, bugün sabah saatlerinde göreve başlaması münasebetiyle basın mensuplarını makamında ağırladı. Sohbet havasında geçen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Vali Ayyıldız, Eskişehir'e hizmet edeceği için oldukça mutlu olduğunu belirtti. Valilik kapılarının vatandaşlara sürekli olarak açık kalacağını ifade eden Ayyıldız, "Eskişehir'e hizmet etmeyi mukaddes bir yük ve dolayısıyla bir ibadet kabul ediyoruz. Bu anlamda Rabbim kendine ve milletimize hizmet etmeyi bize nasip etsin. En güzel şekilde de bunu yerine getirelim diyoruz. Bunu da bir nevi hudut borcu olarak görüyoruz. Bismillah diyerek de görevimize başlıyoruz. Rabbim bizleri ve bizleri sevenleri utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Eskişehirspor'un Süper Lig'de olması önceliklerimizin en başında"

Vali Erol Ayyıldız, düzenlenen toplantıda basın mensuplarının Eskişehirspor hakkındaki sorularını da yanıtladı. Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek için üzerine ne düşüyorsa yapacağını söyleyen Ayyıldız, "Ben her şeyden önce futbol oynayan birisiyim. Bizim amacımız en kısa zamanda Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek. Bize bu konuda ne düşüyorsa samimiyetle o yükün altına girer ve gücümüzün son damlasına kadar veririz. Bir futbol sever ve onu oynayan kişi olarak Süper Lig'de Eskişehirspor'un olması önceliklerimizin en başında. O konuda zaten biraz burukluk da vardı. İnşallah bizim zamanımızda Eskişehirspor'u Süper Lig'de ve hatta yurt dışında ülkemizi temsil eden bir durumda görebileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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