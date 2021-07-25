Yeni vaka sayısı 12 bini aştı!
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Yeni vaka sayısı 12 bini aştı!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyehatlerin artması, bayram ve yaz tatili, esneyen kısıtlamalar,varyantlar derken korkulan oldu.

Seyehatlerin artması, bayram ve yaz tatili, esneyen kısıtlamalar,

varyantlar derken korkulan oldu.. Rehavetin de etkisiyle

salgının hızı ikiye katlandı.. Temmuz başında hedeflenen seviyede olan vakalar ay sonu gelmeden 12 binin üzerine çıktı..

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 221.463 test yapıldı..

Kovid hastalarına bir günde bin 287 kişi daha eklendi, uzun bir aradan sonra vaka sayısı 12 bin 381'e yükseldi..

Rehavetle birlikte düşüşte olan ibre tersine dönmüş oldu.

Bir güne 58 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Tedbirden taviz vermeyin, yarın bize bağlı' dedi, Vakit kaybetmeyin aşınızı olun,

mesajını paylaştı..

23 Milyon kişinin henüz aşı olmadığını belirten Bakan Koca,

'2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla

tamamlamalıyız' ifadelerini kullandı..

Yeni vaka sayısı 12 bini aştı!
Yeni vaka sayısı 12 bini aştı!
Yeni vaka sayısı 12 bini aştı!
Yeni vaka sayısı 12 bini aştı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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