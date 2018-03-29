Yeni Üyeler Yelek Giydi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Enduro-Touring Motosiklet Grubuna yeni katılan 2 usta sürücü, Lidya Sardes Termal Otel'de düzenlenen törenle yeleklerini giydi.

Salihli'de kısa adı SETMOG olan Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubuna yeni 2 üye katıldı. SETMOG'a yeni katılan Erhan Evran ve Ata Şen'in yeleğini ise kulüp üyeleri Hakan Yüksel ve Cüneyt Musal tarafından giydirildi.

SETMOG Başkanı Ali İkbal Demirel, Evran ve Şen'in eğitimlerini alarak, gezi ve toplantılara katılıp, kulüp yeleklerini giymeye hak kazandığını söyledi. "Aramıza hoş geldiniz" diyen Demirel, "Sizleri aramızda görmekten çok mutlu olduk" dedi. Öte yandan, 2 usta sürücünün yeleğini giymesiyle birlikte Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu'nun üye sayısının ise 39'a yükseldiği öğrenildi. - MANİSA