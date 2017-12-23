Yeni Ürünüm Cocochıa, 10 Kişiye Yediye ve Sağlıklı 3 Malzemeli Dondurma | Sebile Ölmez
Bu videoda yeni ürünüm Coco Chia ve çok sağlıklı ve gerçekten inanılmaz lezzetli, sadece muz, pekmez ve coco chia ile yapılmış dondurma tarifi var. Aynı zamanda yarışmaya katılmak için aşağıya yorum bırakabilirsiniz.
Bu videoda yeni ürünüm Coco Chia ve çok sağlıklı ve gerçekten inanılmaz lezzetli, sadece muz, pekmez ve coco chia ile yapılmış dondurma tarifi var. Aynı zamanda yarışmaya katılmak için aşağıya yorum bırakabilirsiniz.