Yeni Ufuklar Derneği'nin hizmet ödülleri sahiplerini buluyor

05.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:47

Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Özkan, Türk Bilim, Sanat, Hizmet Ödüllerinin düzenleyecekleri program ile sahiplerini bulacağını söyledi.



Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Özkan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, "2019 yılında dağıtacağımız ödüller hem çeşidi hem de ödülü alanların sayısı bakımından zenginleşti. Artık bundan sonraki ödüllerimizi inşallah sadece edebiyat ve kültürle sınırlı bırakmayacağız. İş dünyasından, sanatın diğer alanlarından, spordan ve bilimden seçtiğimiz başarılı insanları ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi düşünüyoruz. Bizimkisi sadece bir teşviktir, gönül almadır. Bu güzel işleri yapan insanlarımızı bildiğimizi, yaptıkları işlerden haberdar olduğumuzu ifade etmeye ve onları teşvik etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"Biz, Türk milletinin ortak değerlerini paylaşan herkesle birlikte yürümeye hazırız"



Özkan, "Önümüzde derneğimizin kamu yararına bir dernek statüsü kazanma durumu var. 2011 yılında başvurduk. Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen bütün denetimlerden başarıyla geçmiş olmamıza rağmen bugüne kadar bu durum hayata geçirilmedi. Yetkililerimizin bu konudaki irade ve destekleriyle bu işin bir neticeye ulaşmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bizim derneğimizin 2002 yılından beri yürüttüğü faaliyetler bu konuda zaten bizim kamu yararına hizmetlerimizin boyutunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Binlerce öğrencimize burs verdik. Yoksul insanlara gücümüz yettiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Farklı siyasi partilerden insanlarımız bu derneğe geldiler ve bizimle yan yana oturdular. Birlikte memleket meselelerini konuştuk, fikirlerimizi paylaştık. Bunun hepsinin kamu yararına hizmetler olduğunu düşünüyoruz. Bu yaptıklarımızın, bundan sonra yapacaklarımızın teminatı olduğunun herkes tarafından bilmesini fayda görüyoruz. Doğrudan hiçbir siyasi partiyle, hiçbir farklı toplum kesimiyle bağımız ve bağlantımız yoktur. Biz, Türk milletinin ortak değerlerini paylaşan herkesle her alanda yan yana olmaya, birlikte yürümeye hazırız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA