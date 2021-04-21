Yeni üç bakan TBMM'de yemin ederek görevlerine başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de yemin ederek görevlerine başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de yemin ederek görevlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine gelen Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine gelen Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığı görevine gelen Mehmet Muş TBMM'de yemin etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, güzel bir dönem olmasını dileyerek, bakanlık projelerine kaldığı yerden devam edecekleri mesajını verdi.

Ticaret Bakanı Muş ise, çıkışta Türkiye'nin büyümesi için çalışacaklarını belirterek, amaçlarının 84 milyonun refahını yükseltmek olduğunu kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı