İddiaya göre yeni Twisted Metal oyunu yapım aşamasında ve 2019'da duyurulan TV dizisinin vizyon tarihine yakın bir zamanda çıkabilir.

GamesBeat yazarı Jeff Grubb, Sony Interactive Entertainment'ın Twisted Metal serisini canlandıracağını ve yeni oyunun yapım aşmasındaki TV dizisine denk gelecek şekilde çıkış yapmasının planladığını öne sürdü. Sony'nin "genişleme" stratejisi izlediğini ve birinci parti oyunlarıyla TV dizisi ve film projelerinin sinerji içerisinde olacağını belirtti.

"Sanırım Twisted Metal oyunu geliştirme sürecinde ancak çıkışı çok uzun sürebilir" diyen Grubb, bu projenin Sony'nin stratejisini 'genişlettiği' anlamına geldiğini ifade etti.

Daha sonra VGC de kendi kaynaklarından edindiği bilgiye dayanarak yeni Twisted Metal oyunu ile ilgili iddiaları doğruladı.

2019 yılında Sony, PlayStation Productions isimli bir oluşum kurduğunu ve PlayStation markasına ait IP'ler (fikri mülkler) için TV dizisi ve filmler hazırlayacaklarını duyurmuştu. Aynı duyuruda, Twisted Metal TV dizisinin yapım aşamasında olduğu açıklanmıştı. Projenin senaryosunu Deadpool ve Zombieland filmlerinin yazarlığını yapan Rhett Reese ve Paul Wernick hazırlıyor.

Grubb ayrıca Sony'nin ilerleyen yıllarda vizyona sokmayı planladığı PlayStation markasına ait filmler ve TV dizileriyle birlikte bu markaların yeni oyunlarını da piyasaya sürmeyi planladığını söyledi.

Öte yandan, söz konusu Twisted Metal iddiasıyla ilgili serinin yaratıcı ismi David Jaffe, projenin varlığından haberi olmadığını ancak eğer Sony yeni bir Twisted Metal oyunu yaparsa ve kendisini projeye dahil etmezse "Çok incinebileceğini" söylemişti.

Serinin en son oyunu 2012 yılında PlayStation 3 için çıkmıştı.

PlayStation 5'e Özel Men in Black Oyunu Geliyor Olabilir

The post Yeni Twisted Metal Oyunu Yapım Aşamasında Olabilir appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri