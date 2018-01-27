Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" Çalıştayı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bunu müjde olarak söyleyelim: Türkiye'de bir esnaf, bir işyeri veya beyaz eşya mağazası açacak, bunun için Türkiye'de istenen belge 317. Bu 317 belgeyi toplama süresi de 37 gün. Rakamsal olarak da ortalama 10-12 bin lira para yatırması gerekir. Bütün bunları kaldırdık." dedi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" çalıştayında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, işyeri açmak isteyen esnafa müjde verdi.

Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bir de işe başlama noktasında her yerde olduğu gibi bürokratik engelleri de kaldırıyoruz, bunu müjde olarak söyleyelim: Türkiye'de bir esnaf perakende bir işyeri veya beyaz eşya mağazası açacak, bunun için Türkiye'de istenen belge 317. Bu 317 belgeyi toplama süresi de 37 gün. Rakamsal olarak da ortalama 10-12 bin lira para yatırması gerekir. Bütün bunları kaldırdık. Bütün süreçleri, bunları çıkartırken baktık ki mevcut bürokrasi bunu hala var zannediyor ve istiyor bu belgeleri. Bunun ihalesini gerçekleştirdik, PERBİS diye bir sistemden esnafımız tek bir yerden başvuracak ve tek noktadan da 5 günlük bir sürede işyeri açma ruhsatının tamamını almış olacak. Bu sistem bir yazılımla arka pencereden tüm belgeleri toplayarak 2018'in sonu 2019'un Ocak'ında da bunu bütün Türkiye'de kullanmış olacağız."

"Hayvancılığı da mutlak surette desteklememiz lazım"



Sınır ticaretine ilişkin yeni bir çalışmalarının olduğunu belirten Tüfenkci, "Özellikle sınır bölgelerimizde Hakkari gibi, Şırnak gibi, Mardin'in bir bölümü, Van, Iğdır, Ardahan gibi bölgeleri gezdiğimizde bizden fabrika yerine sınır ticaretinde kolaylık yapmamızı istiyorlar. Bu talepleri dikkate aldığımızda böyle bir konsepti geliştirmemiz lazım. Bakanlığımız olarak bu konuda çalışmalarımız var." dedi.

Yayla yasağının kaldırılması

Tüfenkci, bölgede sanayinin yanı sıra hayvancılığın gelişmesi için de teşviklerin artırılması gerektiğini söyledi. Bölgede hayvancılığın da mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Tarımsal üretimi desteklememiz lazım. Ülke genelinde kırmızı mercimeğin yüzde 97,5'i bu bölgelerde, Antep fıstığının yüzde 93,5'i, arpanın yüzde 16'sı, buğdayın 52'si, mısırın yüzde 30'u bu bölgelerde yetişiyor. Bu bölgelerin özel olarak hayvancılık ile entegre yem bitkilerinin de özendirilmesiyle beraber farklı bir perspektifi kazandırmış oluruz. Diğer illerden farklı olarak Doğu ve Güneydoğu'da üzerinde durmamız gereken bir diğer önemli konu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun özellikle istikrara ve güvenliğe ihtiyacı var. Yıllarca bu terör örgütlerinin belası, baskısı altında ezilen bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının bu istikrarı gösterebilmesi noktasında ve yatırımcıların da bu istikrarı görerek özellikle buradaki doğal kaynakların kullanılabilmesi noktasında güven vermemiz lazım. İnşallah 2018'de yaylalarımızı hayvancılığa açtığımızda, bunu başarıyla sürdürdüğümüzde diğer sanayi ve yatırımları noktasında da önemli bir güvenceyi de sağlamış olacağız."

Bakan Tüfenkci, çeşitli nedenlere KOSGEB veya esnaf kredisi alamayanlar için de sicil affını içeren yeni bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.