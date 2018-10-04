Yeni Türkiye Sözleşmesine İhtiyaç Var"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde daha fazla çetrefilli hale gelecek dünya siyasetinde sadece kendi 81 milyonluk halkının değil bütün mazlum milletlerin hakkını savunabilecek bir güce sahip olması lazım. Onun için Türkiye'nin bir yol hikayesine, yeni Türkiye sözleşmesine ihtiyacı var." dedi.

Gürpınar ilçesindeki "Kırkpınar'dan Gürpınar'a Yağlı Güreş Festivali"nin ardından Van Valisi Murat Zorluoğlu ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ardından kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Van'da halkın üzerinde büyük bir rahatlamanın olduğunu, insanların huzur içinde hareket ettiğine şahit olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda terör belası yüzünden hak ettiği kalkınmayı yapamayan Van'ın önümüzdeki dönemde sahip olduğu potansiyeli tüm kesimlerin gayretleriyle daha ileriye götüreceklerini kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz, amiral gemisi olduğumuz bu coğrafyada olan biteni, büyük resmin tamamını görmeden anlamamız mümkün değil. Her meseleye ayrı bir parça olarak bakar ve oraya takılırsanız esası göremezsiniz. PKK, PYD/YPG bu pazılın içindeki küçük parçalardan biri. Bundan 3-4 yıl önce bir araştırma yaptık, o zaman terörün 1984'ten 2013'e kadar maliyetini hesapladık. O zamanın hesabıyla 1,5 trilyon dolardı. Van'daki büyük yaylaların, göl çevresindeki imkanın bütünüyle turizme ve hayvanlığa açıldığını düşünün, yıllarca bunu yapamadığımız için kaybettiğiniz maliyetleri düşünün, bütün bunları topladık ve Türkiye genelinde 1.5 trilyon dolar çıktı. Şimdi daha da artmıştır."

"Bölge halkının gönüllerini ayırmaya çalışıyorlar"

Kurtulmuş, DEAŞ diye bir örgüt çıktığını, bir hafta içinde Suriye'den Irak sınırına kadar geldiğini, Suriye'nin kuzeyinin birkaç ay içinde PYD/YPG denen örgüte teslim edildiğini anımsatarak, terör örgütleri marifetiyle insanların birbirinden ayrılmaya başladığını belirtti.

Bir asır önce bu coğrafyanın, pergellerle çizilen sınırlarla birbirinden ayrıldığını anlatan Kurtulmuş, "Suriye ile Irak'ın, Ürdün'ün sınırını birbirinden suni şekilde ayıranlar, bugünleri murat ettiler de öyle ayırdılar. Bütün şehirler ve kentler birbirinden suni şekilde ayrılıyor. Bir asır önce suni sınırlarla böldükleri bu bölge halkının şimdi gönüllerini ayırmaya çalışıyorlar. Buna ikinci bölüşüm planı derler. Türkiye olarak buna karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Bütün bölge halklarının geleceği bakımından bunlara karşı çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, DEAŞ'ın, bağımsız bir devlet olarak kurulması için değil, Suriye'nin, Irak'ın gerekirse Türkiye'nin sınırlarını değiştirsin diye Ortadoğu'ya salındığının altını çizerek, "Rakka'da neden DEAŞ var, Kobani'de neden PKK-PYD var. Büyük resmi görmeden bunu anlamak mümkün değil. Bütün terör örgütlerini toplasanız sayıları birkaç 10 binden öteye gitmeyen terör örgütleri üzerinden başka bir şey yapılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

"Yeni Türkiye sözleşmesine ihtiyaç var"

Aynı şekilde PYD'yi bir terör koridoru olarak Suriye'nin kuzeyine yerleştirenlerin onları çok sevdikleri için değil maşa olarak kullandıkları terör örgütleri eliyle Suriye'nin, Irak'ın ve Türkiye'nin sınırlarını değiştirmek için bu operasyona başladığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Bu bölge halklarının tamamından sorumlu milletin ferdi olarak konuşuyoruz. Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir. Kendi arasında birliğini, dirliğini sağlamak zorundadır. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde daha fazla çetrefilli hale gelecek dünya siyasetinde sadece kendi 81 milyonluk halkının değil bütün mazlum milletlerin hakkını savunabilecek bir güce sahip olması lazım. Onun için Türkiye'nin bir yol hikayesine, yeni Türkiye Sözleşmesine ihtiyacı var. Bunun için AK Partinin yıllardır dile getirdiği yeni Türkiye Sözleşmesi, yakın geleceğin Türkiye'sinin nasıl olması gerektiğini ifade eden 4 temel direk üzerine oturuyor. Bunlardan birincisi özgürlük, eşitlik ve adalet prensibi üzerinde yükselen büyük bir toplumsal yapının inşa edilmesi, ikincisi ana direğimiz farklılıklarımızı Türkiye'nin zenginliği olarak bilip bunun üzerinden Türkiye'nin gücünü artırmak sorumluluğumuzdur, üçüncüsü ana sütunumuz kalkınma, dördüncü sütunumuz ise yurt dışında itibarlı, güçlü ve onurlu bir Türkiye'nin kurulabilmesidir."

Kurtulmuş, ABD'nin stratejik ortaklığa yakışmayan şeyler yaptığını da anlatarak, "ABD Türkiye'yi gözen çıkarabilir mi? PYD'ye kamyon kamyon para, oluk oluk silah veriyor. 3 tane terörist için Türkiye'yi gözden çıkarır mı? Bunlar gererler gererler Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp bir şey almaya çalışırlar. Avrupa Birliği ile ilişkiler kesildi dediler. Türkiye'yi gözden çıkarır mı? AB ile ilişkilerimiz normale dönüyor. Güçlü ve büyük bir Türkiye'yi kimse karşısına alamaz. Türkiye'nin önünü kesmek için birtakım şeyler yapabilirler, onu da birlikle dirlikle ortak şuurla aşarız ve büyük Türkiye olarak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.