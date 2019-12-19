Yeni Türkiye Sosyolojisi, Orta Sınıflaşma ve 15 Temmuz Konferansı

19.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:04

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, "Eski Türkiye'de gerçekleştirilen darbelerde halk bazı nedenlerden dolayı geleceğe bir pişmanlık mirası bırakıyordu. Sonrasında gelen nesil bu hikayelerle büyüse de ekonomik anlamda güçlü olamadıkları ve yeterli bilinç düzeyinde olmadıkları için darbelerin karşısında duramadılar. Ancak, günümüzde gelişmişlik düzeyi yüksek toplum yapısı dolayısıyla halk doğrudan darbeye karşı durma iradesini ortaya koymuştur." dedi.

Yazıcı, Bartın Üniversitesi tarafından üniversite konferans salonunda düzenlenen "Yeni Türkiye Sosyolojisi, Orta Sınıflaşma ve 15 Temmuz" konferansında yaptığı konuşmada, modernleşmenin, Batı'da sanayi devrimiyle başlayan yeni bir dünya ve yeni bir toplumla birlikte yeni bir sosyolojinin inşa edildiği süreç olduğunu söyledi.

Bu süreçle Batı'da modern sanayi toplumunun inşasıyla ortaya çıkan bir yaşam tarzının ifade edildiğini ve bütün bu değişimleri gerçekleştiren toplumların sanayi toplumu olarak yollarına devam ettiklerini ifade eden Yazıcı, "Bu toplumlar inanılmaz üretimler yaparak, sömürgecilikle birlikte dünyanın dengesini bozdular. Böylece Batı merkezli bir dünya örgütlenmesi ortaya çıktı." dedi.

- "Gelişmişlik düzeyi yüksek toplum yapısı dolayısıyla halk doğrudan darbeye karşı durdu"

Yazıcı, sanayileşme ile Türkiye'de yaşanan sosyal değişimleri de anlatarak, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde ortaya konulan halk iradesinin değerlendirmesini yaptı.

Sanayi Devrimi ve köylerdeki işsizliklerle büyük şehirlere göçler yaşandığını, bu göçlerle gelen kuşağın da eğitimsiz ve ekonomik anlamda güçsüz olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu durum büyük şehirlerde değişimlere neden oldu. Bu göçle gelen neslin çocukları ve torunları, yani üçüncü nesil yenilikçi, özerk, resmi ideoloji ve devlet otoritesi dışında yer alan orta sınıf sosyolojisini oluşturdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu neslin bağrından çıkıp gelmiş biri olarak, bu sosyolojinin öznesi olarak güçlü bir liderlik sergiledi. Eski Türkiye'de gerçekleştirilen darbelerde halk bazı nedenlerden dolayı geleceğe bir pişmanlık mirası bırakıyordu. Sonrasında gelen nesil bu hikayelerle büyüse de ekonomik anlamda güçlü olamadıkları ve yeterli bilinç düzeyinde olmadıkları için darbelerin karşısında duramadılar. Ancak, günümüzde gelişmişlik düzeyi yüksek toplum yapısı dolayısıyla halk doğrudan darbeye karşı durma iradesini ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın da bu neslin bir öznesi olarak, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain saldırı başarısız olmuştur. Bu nesil farklı ideolojik fikirlere sahip olsa da önce vatan deme iradesi göstermiştir."

Kaynak: AA