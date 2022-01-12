Yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indiler

Yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat mensupları ile birlikte yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indi.

BİLECİK (İHA) - Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat mensupları ile birlikte yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indi. Başkan Yıldırım "Türkiye'nin üretim potansiyelinin tüm dünyada örnek olacağı bir döneme girdik" ifadelerini kullanarak vatandaşı da yüksek kur ve enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladı.

Ak Parti Bilecik İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Türkiye ekonomi modelini kamuoyuna anlatmak için harekete geçti. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indi. Sokak sokak, kapı kapı dolaşan İl Başkanı Yıldırım ve ekibi, hem broşür dağıtıyor, hem de vatandaşın sorularını yanıtlıyor.

Başkan Yıldırım konuya ilgin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerinde göstermiş olduğu yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat hedeflerini ve politikalarını vatandaşımıza aktardık. Türkiye'nin üretim potansiyelinin tüm dünyada örnek olacağı bir döneme girdik. İnşallah bundan sonra ülke olarak millet olarak; üretim diyoruz, yatırım diyoruz, istihdam diyoruz, kalkınma diyoruz. Esnafımızı, müteşebbislerimizi, yatırımcılarımızı faizden koruyacağız. Vatandaşımızı yüksek kura, enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indiler

Yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indiler

Yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indiler

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: AK Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: AK Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz

 Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu: (2)

Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu: (2)

 Süleyman Soylu'dan Murat Karayılan'a zehir zemberek sözler: Senin canını alacağız bilesin

Süleyman Soylu'dan Murat Karayılan'a zehir zemberek sözler: Senin canını alacağız bilesin

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title