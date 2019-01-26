Yeni Turizmciler Osmek'te Yetişiyor

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. 54 farklı branşta hizmet veren OSMEK, bünyesinde son olarak açılan resepsiyon ve rezervasyon görevlisi kursu ile otellerin kalifiyeli personel açığını kapatmaya destek oluyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kursta kursiyerlere mesleki İngilizcenin yanı sıra turizm sektörünün incelikleri anlatılıyor.

Toplumun her kesiminden ilgi gören kursun oldukça verimli geçtiğini belirten eğitmen Ersin Akgöz, "Kursiyerlerimiz 344 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamladıkları takdirde sahil ve şehir otellerinde istihdam edinerek, tecrübe kazanıyorlar. Aynı zamanda öğrenmek ile birlikte sosyalleşme imkanı bulan kursiyerlerimiz için kursumuz terapi niteliği de taşıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler