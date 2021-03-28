Yeni trend mobil evler ve karavanlar
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Yeni trend mobil evler ve karavanlar

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Yeni trend mobil evler ve karavanlar

Salgın döneminde büyük ilgi gören, bir noktaya bağlı kalmadan, çevre ve manzara değiştirerek mobil bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi off- road karavanlar ve mobil evler (Tiny House), ülkemizde de trend olmaya başladı.

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CARMEDYA.COM – Salgın döneminde büyük ilgi gören, bir noktaya bağlı kalmadan, çevre ve manzara değiştirerek mobil bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi off- road karavanlar ve mobil evler (Tiny House), ülkemizde de trend olmaya başladı.

Özgürlüğün yeni tanımı

Klasik karavanlardan farklı olarak insan kalabalığından uzaklaşma imkanı sağlayan Off-Road Karavan konseptinde pek çoğu Türkiye'de ilk defa görücüye çıkan 8 markanın farklı ihtiyaçlar için ürettiği modeller, İstMarina AVM'de sergilendi. Sergide ayrıca pick-up tipi karavanlar da yer aldı.

Bir araç yardımıyla çekilen off-road karavanlar, kolay kurulumu ve dayanıklılığı sayesinde kalabalıktan ayrılarak engebeli yollarda ve dağlık alanlarda bile doğayla iç içe vakit geçirmeye olanak sağlıyor.

Klasik karavanlara kıyasla her bütçeye uygun seçenekleri, portatif mutfak, oturma ve yatak alanları, ile her ihtiyacı karşılayacak donanımları, yenilikçi tasarımlarıyla tatilleri daha iyi ve daha konforlu hale getiriyor.

İmar sorununa Mobil Ev çözümü

Daha küçük evlerde, daha az masrafla ve çevreye daha az zarar vererek yaşamak ve tatil yapmak aynı zamanda imar sorunlarını aşmak isteyenler mobil evleri (Tiny House) tercih ediyor.

İstMarina AVM'de düzenlenen Tiny House sergisi, minimalist bir yaşam tarzını seçmek isteyenler için farklı bütçelere hitap eden değişik boyut ve donanımlardaki Tiny House'ları detaylı inceleme fırsatı sundu.

Tiny House; yasal olarak karavan ruhsatlı, plakalı ve 4×4 araçla çekilebilen tekerlekli bir yapı olduğundan, imar izni gerektirmeksizin istenilen imar planındaki arsaya kolaylıkla konulabiliyor.

Küçük fakat daha verimli kullanılan mekanlarda sade ve ekonomik bir yaşam sağlıyor. Tiny House seçenekleri bir evde bulunması gereken tüm konfora sahip. Yaşam alanları, asma katlarıyla en fazla 35 metrekare büyüklüğe kadar çıkıyorlar. İsteğe bağlı olarak bu evler çamaşır makinası, tv, mutfak ve banyo donanımları ile satın alınabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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