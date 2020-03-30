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Ekonomi

"Yeni trend cep kolonyası ve dezenfektanı"

Koronavirüs ile kolonya ve dezenfektanlara olan ilgiyi arttı.

30.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:00

Koronavirüs ile kolonya ve dezenfektanlara olan ilgiyi arttı. Bu ilgi özellikle daha küçük ve hafif olan cep kolonya ve dezenfektanlarında da yüksek seviyede hissedildi.

Koronavirüs ile beraber insanlar yeni alışkanlıklar edinmeye başladı. Daha önce yanında kolonya, jel dezenfektan gibi hijyenik ürünler bulundurmayan kişiler, koronavirüs ile birlikte cep kolonyası ve dezenfektanı taşımaya başladı.

Başta Çin olmak üzere dünyanın her ülkesinde görülen Covid-19 yani Koronavirüs ile kolonyaya olan ilgi de arttı. Dolayısıyla, hem ekonomik hem de etkili bir dezenfektan olan cep kolonyaları, yeni trend haline geldi. Miniorg.net B2B Ticaret Platformu Yöneticisi İbrahim Tonbul, kolonyaların hem cebe sığması hem de virüslere karşı korunmada daha etkili olması tercih edilme nedenlerinden olduğunu ifade etti.

"Tüketicinin ilgisinin ve talebinin giderek arttığı cep kolonyaları, içerisindeki alkol sayesinde kusursuz bir temizlik sağlıyor" diyen İbrahim Tonbul, su ve sabunun kullanılamayacağı durumlarda etkili temizleme sağlayabilmesi için mutlaka 70 veya 80 derecelik kolonyaların olanlarını tercih edilmesini önerdi.

"Koronavirüs ile kolonya satışları patladı"

Koronavirüs'ün hızla yayılması ile insanlar korunmak için aynı anda birçok dezenfeksiyon ürününü birlikte kullanmaya başladı. Bu ürünler içerisinde en çok rağbet gören de cep kolonyaları oldu. Kolonya satışlarının bir anda arttığını belirten Tonbul, bu durumla ilgili olarak "Kolonyaya olan ilginin artacağını tahmin ediyorduk fakat bir anda olan bu ilgi bizi de şaşırttı. Hastalığın ülkemize geldiğinin duyulması ile birlikte yaklaşık 48 saat içerisinde bütün stoklarımız tükendi. Sürekli stok güncelleniyor. Özellikle daha küçük ve hafif olan cep kolonyalarına olan ilgi tahminlerimizin çok üzerinde oldu" şeklinde konuştu.

Pratik kullanım imkanı cep kolonyası ve cep dezenfektanı tercih etme sebebi

Uzmanlar, ellerin sabun ve su ile yıkanamadığı durumlara kolonyanın etkili bir temizleme yaptığının altını çiziyor. Özellikle küçük olması sebebiyle hem cebe hem de çantalara kolaylıkla sığabilen cep kolonyaları ya da cep dezenfektanları bu özellikleri ile insanların en çok satın aldıkları ürünlerden biri haline geldi. Kişisel temizliğe ve virüslerden korunmaya önem veren kişilerin cep kolonyası talebinin çok daha fazla olduğunun altını çizen Tonbul, "Cep kolonyaları, hem küçük hem de hafif olan ürünler. Bu nedenle herkes kolaylıkla yanında taşıyabiliyor. Pratik kullanımları sayesinde insanlar, virüslerden korunmak için cep kolonyası tercih ediyorlar. Satış grafiklerine baktığımızda insanların, onlarca şişeyi aynı anda satın aldıklarını görüyoruz. Bu da satışları patlatıyor. İlk günlerde siparişleri yetiştirmekte ve ürün tedarik etmekte bir hayli zorlanıyorduk. Fakat şu an, bütün hazırlıklarımızı yoğun talebe göre yaptık. Cep kolonyasında hem stoklarımızı hem de müşterilerimize ürün ulaştırma konusunda iş gücümüzü artırdık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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