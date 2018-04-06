Yeni Trend Amerika'dan Ev Satın Almak

İsteamerika.com kurucusu Bahtiyar Yurtoğlu, "Türkiye'de 400 bin lira değerinde bir evin ortalama kira getirisi 1000-1500 TL arasında değişirken; aynı rakama Florida'dan aldığımız ev bunun en en az 2 katı kira getirisi sağlıyor. Aynı anda ev dolar bazında hem kira getirisi hem de değer artışı noktasında toplamda yüzde 20 kâr sağlıyor. Emlak uzmanları ABD'deki emlak fiyatlarının giderek artacağını da öngörüyor. Özetle Amerika'da yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.

Son yıllarda yurt dışında konut alıp orada yaşayan, ikinci konut olarak kullanan ya da yatırım amaçlı değerlendirenlerin sayısı oldukça arttı.Bu kapsamda en çok tercih edilen ülkelerin başında 2008'de meşhur Lehman Brothers krizinin patlak vermesiyle Amerika oldu. Emlak fiyatlarının ve kira getirisinin Türkiye ile karşılaştırıldığında ABD'nin daha avantajlı olduğunu söyleyen Bahtiyar Yurtoğlu Amerika'daki son başkanlık seçimlerinden bu yana ev fiyatlarının daha da arttığını belitti.

FLORİDA'DA KONUTLARIN DEĞERİ YÜZDE 10 ARTTI

İstanbul'daki birçok semtten daha ucuza Amerika'da ev sahibi yapan isteamerika.com kurucusu Bahtiyar Yurtoğlu," ABD'de ev fiyatlarında geçen yıl ortalama yüzde 5 artış beklenirken bu oran yüzde 10 oldu. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Portföyümüzde bulanan evlerin hepsi kendi gayrimenkulümüz. Hiçbir aracı yok ve sattığımız evlerden komisyon almıyoruz. Müşteriye dilerse ABD'ye gidip evi görmesini öneriyoruz. Evi satın almaya karar verdikten sonra ABD konsolosluğuna gidip satış işlemlerini yapılıyor. Her şey resmi. Kiranız o andan itibaren hesabınıza yatıyor "dedi.

SORU İŞARETLERİNİ YOK EDİYORUZ

Amerika'da ev satın almak konusunda soru işaretlerini yok ettiklerini belirten Yurtoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatırımcılar en sık evin takibini nasıl yapacaklarını soruyor. Müşterilerimizin kira gelirlerini garantileyen yönetim firmaları ile işbirliklerimiz var. Onlar sayesinde her ne olursa olsun ev sahibine kirasının ödenmesini sağlıyoruz. Amerika'da kira geciktiği takdirde 3 gün içinde ödemenin yapılmasına dair ihtar çekiliyor,3 gün içinde ödeme yapılmazsa ev boşaltıyor ve yerine hemen yeni kiracı bulunuyor, bu tür durumlarda da müşterilerimize her türlü desteği sağlıyoruz."