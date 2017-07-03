Yeni Transfer Yarın Geliyor!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Olympiakos'a transfer oldu.



Yunan ekibinin Emenike için 2 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor.



Emenike ile yolların kesin olarak ayrıldığıyla ilgili yarın resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.



Öte yandan Emenike ile yolları ayrıran Fenerbahçe, kaleye Kameni'yi transfer etti.



33 yaşındaki oyuncunun en geç Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



(Bein Sports)