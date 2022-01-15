Beklenmedik isimden büyük hata! Sivas-Trabzon maçı gol düellosuna dönüştü

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ligde büyük maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Sivasspor'a konuk oluyor. Hayli cesur kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor'da Edin Visca ilk 11'de. Uğurcan elinden kaçırdı, Leke James tamamladı. Sivasspor 20. dakikada öne geçti. 24'te Abdülkadir Ömür şık golle skor u eşitledi.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 21. haftada Sivasspor'a konuk oluyor. Son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkaran, en yakın takipçisi Konyaspor'un da 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Abdullah Avcı'nın ekibi, zorlu deplasmanda kazanıp fire vermeden şampiyonluk yürüyüşüne devam etmek istiyor.

YİĞİDO SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında 2 haftalık kazanamama serisine son veren Sivasspor ise güçlü rakibini devirip seri yakalamak istiyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 29 puanla 9. basamakta.

HAKEM METE KALKAVAN

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaKİ Sivasspor- Trabzonspor karşılaşmasında düdük Mete Kalkavan'da.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Özkan, Kerem, Cofie, Pedro Henrique, Erdoğan, Leke James

Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius

CANLI ANLATIM

31' Trabzonspor gole yaklaştı. Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden dışarı gitti.

24'Gol Ara pasta savunma arkasına kaçan Abdülkadir, şık vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı. Skor 1-1

20'Gol Uğurcan elinden kaçırdı, Leke James tamamladı. Sivasspor 20. dakikada öne geçti.

12' Sivasspor savunma ve orta sahada boşluk vermiyor. Trabzonspor üretmek zorlanıyor.

11' İki takımın da ciddi atağı olmadı.

5' Bakasetas uzaktan çerçeveyi denedi. Sert ve düzgün şut, direği sıyırdı.

3' Trabzonspor pas yapmaya çalışıyor ancak Sivasspor diri karşılık veriyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük geldi.

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