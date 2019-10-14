Yeni transfer Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti

14.10.2019 12:24

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Kübra Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti.

Hastanede basın mensuplarının soruların yanıtlayan Siyahdemir, Bellona Kayseri Basket'e geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kayseri'nin şehir olarak da basketbola önem verdiğini belirten Siyahdemir, "Bellona Kayseri Basket hem taraftar desteğiyle hem de yaptığı yatırımlarla ligimizin en önemli takımlarından birisi. O yüzden burada olduğum için mutlu ve heyecanlıyım." diye konuştu.

Takımla çalışmalara başladığını hatırlatan Siyahdemir, şöyle devam etti:

"Ayhan hocayla daha önce milli takımlarda çalıştım. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bizi zorlu bir süreç bekliyor. Biz bunun farkındayız. Hem bizim ligimiz hem de mücadele edeceğimiz Avrupa ligi çok kaliteli. Biz her iki kulvarda da başarılı olmak için çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Takımın enerjisi çok iyi, çok istekli genç bir takım. Bu hafta Elazığ deplasmanına gideceğiz. Elazığ'ın zor bir deplasman olduğunu duyduk. Ama biz kendi oyunumuzla orada bir fark yaratacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA