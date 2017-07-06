Yeni Transfer Bugün İstanbul'a Geliyor!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Milan'ın Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın bugün 15: 30'da İstanbul'da olması bekleniyor.



Bordo mavililer 50. yıl öncesinde ilk ciddi transferini gerçekleştiriyor. Milan'ın 30 yaşındaki yıldızı Juraj Kucka ile anlaşmaya varan Trabzonspor, başarılı futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.



Dün yaptığı açıklamada oyuncunun transferinin bittiğini ifade eden Muharrem Usta, Medel, Junuzovic ve Visca için de görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.



(Yeni Şafak)