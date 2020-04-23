Yeni Trackmania oyununun ilk fragmanı çıktı
Ubisoft Nadeo, yarış oyunu Trackmania’nın ilk oynanış fragmanını yayınladı.
23.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:42
Ubisoft Nadeo, yarış oyunu Trackmania'nın ilk oynanış fragmanını yayınladı.
Yeni Trackmania, oyunculara kendilerine özel araç geliştirme, pist yaratma ve online yarış özellikleri sunacak.
5 Mayıs'ta yayınlanması beklenen Trackmania Epic Games ve UPlay üzerinde 1 Temmuz'da erişilebilir olacak. Geliştirici ekibi, ek süreyi yarış dinamiklerini geliştirme, pist yaratma ve paylaşma imkanlarını zenginleştirme ve rekabet sistemini güçlendirme için kullanacaklarını duyurdu.
Kaynak: Carmedya.com