Yeni Toyota Mirai, fabrikadan "FALKEN AZENIS FK510" lastiklerle çıkacak
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Yeni Toyota Mirai, fabrikadan "FALKEN AZENIS FK510" lastiklerle çıkacak

28.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:38
Yeni Toyota Mirai, fabrikadan

Sumitomo Rubber Industries, yüksek performans lastiği FALKEN'in AZENIS FK510 lastiklerinin geçen aralık ayında satışa sunulan yeni nesil yakıt hücreli elektrikli otomobil Mirai'de fabrika çıkış orijinal ekipman lastiği olarak Toyota Motor Corporation'a tedarik edildiğini duyurdu.

Sumitomo Rubber Industries, yüksek performans lastiği FALKEN'in AZENIS FK510 lastiklerinin geçen aralık ayında satışa sunulan yeni nesil yakıt hücreli elektrikli otomobil Mirai'de fabrika çıkış orijinal ekipman lastiği olarak Toyota Motor Corporation'a tedarik edildiğini duyurdu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Toyota Mirai, FALKEN'in Avrupa pazarında büyük beğeni toplayan ve Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı üst segment AZENIS FK510 lastikleriyle donatılacak.

Önceki yakıt hücreli elektrikli araçlara (FCEV) kıyasla daha yüksek yakıt tasarrufu sağlayan Toyota'nın yeni nesil aracı Mirai, aynı zamanda daha konforlu ve sessiz bir sürüş sunmak üzere tasarlandı. Yere temas alanındaki basıncın optimize dağılımını sağlayan asimetrik sırt deseni ve yanak esnekliğini artıran yuvarlak profil tasarımına sahip yüksek performanslı FALKEN AZENIS FK510, yüksek hızlarda daha dengeli sürüş ve manevra performansı değerleri sunuyor. Asitmerik sırt deseni sayesinde özellikle virajlarda oluşan basınç, lastiğin zeminle olan temas alanına eşit şekilde dağıtılarak aracın yola tutunmasına yardımcı olurken, sürücünün aracın tüm performans potansiyelinden faydalanmasını sağlıyor.

FALKEN'in bu inovatif lastik teknolojileri, performans özellikleriyle, tipik yakıt hücreli elektrikli araçlardan (FCEV) daha yüksek bir sürüş performansına sahip yeni Toyota MIRAI'nin sürüş konforuna katkıda bulunacak. Öte yandan, önceki modellere göre daha büyük bir lastik boyutunun benimsenmesi, yeni MIRAI modelinin dinamik ve hızlı bir araç olarak güçlü olan imajına katkıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 15:52:20. #1.15#
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