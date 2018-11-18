Yeni Toyota Corolla Sedan 2019, 12. Nesil Corolla Tanıtıldı

Yeni Toyota Corolla Sedan Tanıtıldı



Toyota Corolla Sedan 2019 Modeli Çin'deki otomobil fuarında tanıtıldı.

Japon Otomobil devi 150 ülkede 46 milyon adet satılan Corolla modelinin 12. Nesilini tanıttı. Avrupa'da satılacak modelin Türkiye'de üretilecek ve gerek iç tasarımda gerek motor tarafında en yeni teknolojileri ve tasarımları içeriyor. 2019 ilk çeyreğinde satışa sunulacak model, sedan düşkünü ülkemizde kesinlikle çok satacak.

Türkiye'de Üretilecek ikinci Hibrit Model olarak tarihe geçecek!

Çin'deki Guangzhou Otomobil fuarında duyurulan 12. nesil Toyoto Corolla şirketin lokomotif modelleri arasında yer alıyor. Hatchback modelinde olduğu gibi TNGA mimarisi üzerine inşa edilmiş. İki farklı motor seçeneği ile karşımıza çıkacak modelde dikkat çekecek olan hibrit motor seçeneği. 1.8 litre benzinli motor ile kombine edilen sistem, kendi kendini şarj etme özelliğine sahip.

Yakıt tüketimi 100 kilometrede 3.4 litre olarak açıklanan hibrit motorun, toplam gücünün ise 90 kW/122 HP olduğu bildirildi. Kilometre başına 77 gram emisyon değeri bulunan Toyota Corolla Sedan Hibrit'te, şimdilik plug-in hibrit sistemin üretilmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Yeni Toyota Corolla Sedan 2019 – Dizel Motor Seçeneği Düşünülmüyor!



İkinci motor seçeneği ise 1.6 benzinli motor, 6 ileri manuel ve CVT otomatik şanzıman seçeneklerinin olacağı benzinli versiyonun yakıt tüketimi 100 km için 5.8 litre olarak açıklandı. Toyota Corolla Sedan 2019 – Yine 97kW/ 132 HP güç üretecek.

Dizel sürümünün olmaması ülkemiz için bir soru işareti olabilir ancak benzinli motorun verimliliği neredeyse dizel performansına yakın. Yine de Avrupa pazarı için hibrit versiyonun ülkemizde üretileceğini söylemekte fayda var.

Tasarım tarafında farklılıklar var ve Camry Modelinden esintiler yer alıyor. Ondaki bilgi eğlence sistemi bunda da olabilir.

Toyota Corolla