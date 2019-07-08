Yeni Torba Yasa ile Klon IMEI'li Telefonlar Kapatılacak

Meclis'ten zaman zaman belli konuları bir arada ele alan ve tek seferde karara bağlanan yasa teklifleri oylanıyor. Yeni torba yasa teklifi için çalışmalar Meclis Başkanlığına sunuldu.

Yeni torba yasa ile Varlık Barışı uygulaması 6 ay daha uzatılacak. Varlık Barışı adlı uygulamanın özü, yurt dışında bulunan menkul varlıkların (döviz, TL, altın vs) Türkiye'ye getirilmesi ve oradaki gayrimenkullerin (ev, dükkan vs) burada devlet kurumlarına bildirilmesi esasına dayanır. Getirilen varlıkların vergisi ödendiği takdirde, bu varlıklara dayalı vergi incelemesi ve vergi hesaplaması yapılmaz. Ayrıca bazı varlıklar vergisiz olarak ülkemize getirilebiliyor.

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidilerek, yedek akçe oranı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilecek ve oranın %10 olması teklif edilecek. Yedek akçe, kanunen belirlenmiş bir miktar paranın kötü günlerde kullanılabilmesi amacıyla ayrılmasıyla ortaya çıkan birikimdir.

Yurtdışı çıkış harcı, yeni torba yasa ile birlikte 15 TL'den 50 TL'ye çıkartılacak.

Klonlanmış IMEI numarasına sahip telefonlar 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bu cihazların sisteme dahil olması için, bir yıl içerisinde 250 TL para ödenmesi gerekecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra getirilen klon İMEİ numaralı telefonlar, hiçbir şekilde iletişime dahil edilmeyecek.