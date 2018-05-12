Yeni Torba Teklif Meclis'e Sunuldu! HGS-OGS Cezaları Yüzde 60 İndiriliyor

Yeniden yapılandırma ve emekli ikramiyelerini içeren tasarının TBMM mesaisi önceki gün biterken, birçok alanı yakından ilgilendiren yeni bir torba teklif daha Meclis'e sunuldu. AK Partili vekillerin imzasını taşıyan teklifte, 2-B arazileri için ödeme süresinin uzatılmasından, HGS-OGS cezalarının yüzde 60 indirilmesine ve Ankapark alanının AOÇ tarafından Ankara Büyükşenir Belediyesi'ne devredilmesine kadar birçok düzenleme bulunuyor.

ÇİFTÇİLERİN ELEKTRİK BORÇLARI KAYNAĞINDA KESİLECEK

Teklife göre, çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçları kaynağında kesilecek. Böyle bir durumda bankaya borç miktarı bildirilecek ve borç tutarı çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilecek. Kamu İhale Sözleşmeleri kapsamındaki elektrik alım sözleşmelerinde, fiyat farkı söz konusu olabilecek. 1 Ocak 2016'dan sonraki alımlarda Bakanlar Kurulunun belirlediği kapsamda fiyat farkı ödenebilecek.

HGS-OGS CEZALARI YÜZDE 60 AZALTILACAK

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Teklife göre, tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı kara yollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücretinin 10 katı tutarındaki idari para cezası ve para cezası 4 katına indirilecek. Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanmış söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Cezası tahakkuk ettirilenler için bu düzenleme geçerli olmayacak.

2-B KAPSAMINDAKİLERİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILACAK

2-B kapsamındakilerin başvuru süresi, tebligatta belirtilen süre içerisinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 30 Kasım 2018'e kadar uzatılacak.