Yeni Torba Kanunu İçeriğinde Finans Sektörü Özelinde Ne Tür Düzenlemeler Var?

KPMG Türkiye Şirket Ortağı, YMM Hakan Güzeloğlu, yeni torba kanununun içeriğinde finans sektörü için hangi düzenlemeler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Yeni torba kanunun türev işlemlerin, bankacılık işlem vergisinden muaf olması gibi önemli bir getirisinin olduğunu belirten Güzeloğlu, kanunun bankacılık sektörüne özel, hatta bankacılık sektörü dışında da diğer kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren ciddi düzenlemeler olduğunu ifade etti.