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Avrupa Birliği, Koronavirüs, İtalya, Fransa, Güncel

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 320 bine ulaşırken, can kaybı 87 bini geçti.

08.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:50
Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 320 bine ulaşırken, can kaybı 87 bini geçti.

Worldometer internet sitesine göre, İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükselirken, vaka sayısı 139 bin 422'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 491 oldu.

İtalya'da yapılan bir araştırma, halkın büyük bölümünün, AB'nin Kovid-19'dan etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarına verdiği yanıtlardan memnun olmadığını ortaya koydu.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 628 artışla 14 bin 673'e çıktı. Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 bin 748 artarak 146 bin 690'a ulaşırken, iyileşen kişi sayısı da 48 bin 21 olarak kaydedildi.

En fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ABD'de ise vaka sayısı 418 bin 44'e yükselirken, can kaybı 14 bin 214'e ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.

New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19 salgınının eyalette 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldığını söyledi.

Salgından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa'da ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 112 bin 950'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 21 bin 254 olarak gerçekleşti.

Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ün, 40 kadar personelde Kovid-19 şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 23 Nisan'da ülkeye döneceği bildirildi.

Fransız hükümetinin insanları akıllı telefon uygulaması üzerinden takip etmeyi planladığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Johnson tedaviye cevap veriyor

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları İran'da 3 bin 993, İngiltere'de 7 bin 97, Hollanda'da 2 bin 248, Belçika'da 2 bin 240 ve Almanya'da 2 bin 105'e yükseldi.

Koronavirüs kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumunun stabil olduğu ve tedaviye cevap verdiği açıklandı.

Hollanda hükümeti, salgınla mücadele kapsamında, insanları ve temasa geçtikleri kişileri dijital olarak takip edebilecekleri akıllı telefonlarda kullanılacak bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlandıklarını duyurdu.

Hollanda'da Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlere uymayan yaklaşık 1400 kişiye ceza kesildiği belirtildi.

Almanya 1. Lig (Bundesliga) ve 2. Lig'de (Bundesliga 2) karşılaşmaların mayısta başlamasının planlandığı belirtildi.

İsviçre'de federal hükümet, halkın sokağa çıkması da dahil ülke genelinde getirilen kısıtlamaların 26 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, hafta sonunda paskalya tatilinden dolayı halkın yoğun olarak gidebileceği tatil yerleri ve parklarda polis sayısının çoğaltılacağı açıklandı.

Kandil programları internetten canlı yayınlandı

Berat Kandili programları, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında cemaatsiz olarak yapılırken, birçok ülkede internetten canlı yayınlandı.

Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan Kubbe Hapishanesi'ndeki mahkumlar, Kovid-19 salgını nedeniyle genel af talebiyle yangın çıkardı.

Arap Birliği, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmek ve Yahudi yerleşim birimleri inşaatlarını genişletmek için salgını kullandığını belirtti.

Katar, Kovid-19 salgınına kaşı verdiği mücadeleye destek amacıyla İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi.

Kovid-19 şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.

Avustralya'da virüsü kasıtlı olarak yayanların ömür boyu hapse mahkum edileceği bildirildi.

Umman, Kovid-19 önlemleri kapsamında cuma gününden itibaren 12 gün boyunca başkent Muskat'ı kapatma kararı aldı.

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, 5 binden fazla mahkuma af getirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Libya ve Umman'da bazı mahkum ve tutuklular serbest bırakıldı.

Etiyopya ve Liberya olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemelerinin tükendiğini açıkladı.

Türkiye'den beş Balkan ülkesine yardım

Türkiye, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya tıbbi yardım gönderdi.

Mevcut tedbirler kapsamında 17.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmanın yasak olduğu Sırbistan'da, alınan ek tedbirler doğrultusunda, cuma 17.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasaklandı.

Kuzey Makedonya'da bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarından bir bölümü daha Üsküp Büyükelçiliğinin yardımıyla temin edilen otobüslerle ülkelerine hareket etti.

AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'da 7 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan AB-Batı Balkan Zirvesi salgın nedeniyle ertelendi.

Avrupa Araştırma Merkezi (ERC) Başkanı Prof. Mauro Ferrari, AB'nin Kovid-19 salgınına tepkisini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek istifa ettiğini duyurdu.

Dünya Güreş Birliği (UWW), 30 Haziran'a kadar planlanan tüm uluslararası şampiyona ve turnuvaları ertelediğini açıkladı.

Somali'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı.

Kaynak: AA

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